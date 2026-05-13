Moćni HDZ-ovci jure upomoć mladom Trnki: Ministar Butković u Novoj Gradišci

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković podržao je u srijedu HDZ-ova kandidata za gradonačelnika Nove Gradiške Bernardina Trnku i pritom predstavio programska rješenja za poboljšanje prometne infrastrukture u gradu.
Trnka je poručio biračima da Nova Gradiška ima povijesnu priliku, uz potporu Vlade i europskih fondova, riješiti dugogodišnje infrastrukturne probleme. Posebno je upozorio na loše stanje željezničkog kolodvora, dva pružna prijelaza koja predstavljaju sigurnosni problem za građane i podvožnjak ispod željezničke pruge koji povezuje južni dio grada i industrijsku zonu.
Govoreći o projektima važnima za Novu Gradišku, Butković je najavio zahvate na pružnim prijelazima u Prvči i kod groblja te podvožnjak prema naselju Jug, kao dio šireg projekta modernizacije željezničke pruge Okučani – Vinkovci. Za realizaciju takvih potrebna je kvalitetna suradnja grada i države, istaknuo je.
Također je obećao obnovu željezničkog kolodvora u sklopu modernizacije željezničke infrastrukture. Osvrnuo se i na drugu fazu južne obilaznice Nove Gradiške, za što je projektna dokumentacija pri kraju, a Hrvatske ceste su za ovu godinu predvidjele raspisivanje natječaja za projekt procijenjen na oko 12 milijuna eura.
"Prijelaz neće koristiti samo jednom narodu"
Komentirajući problem još uvijek neotvorenog novog graničnog prijelaza i mosta kod Stare Gradiške, Butković je ustvrdio kako je hrvatska strana završila svoj dio infrastrukturnih radova, a problem je u političkim okolnostima u BiH. Kaže kako je za otvaranje prijelaza potrebna odluka institucija BiH, no zbog predizbornog razdoblja ondje se trenutno ne donose ključne odluke.
"Ovo nije pitanje politike nego života ljudi. Taj prijelaz neće koristiti samo jednom narodu, nego svim građanima i gospodarstvu s obje strane granice“, rekao je Butković dodavši kako bi puštanje prijelaza u funkciju značajno rasteretilo promet, poboljšalo povezanost Slavonije i BiH i otvorilo dodatne mogućnosti za gospodarstvo, promet roba i svakodnevnu komunikaciju.
Očekujem da će razum ipak prevladati, poručio je Butković apelirajući da se pitanje graničnog prijelaza što prije riješi neovisno o političkim okolnostima u susjednoj državi
