VELIKA PROMJENA
Izazov za iznajmljivače: U špici sezone mijenjaju pravila igre
Usred kolovoza u Istri boravi oko 250 tisuća gostiju, no ni na vrhuncu sezone nisu popunjeni svi smještajni kapaciteti, a sve je izraženiji trend kasnih rezervacija.
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Takav način ponašanja gostiju mijenja i poslovanje iznajmljivača, koji se moraju prilagoditi sve kasnijim rezervacijama. Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istre, smatra da ponudu treba prilagoditi gostima koji odluku donose neposredno prije puta, prenosi HRT.
"Gosti par dana prije nego što trebaju doći rezerviraju objekt za smještaj. Bitno je da se iznajmljivači prilagode, da računaju na to. Pretpostavljam da gosti računaju na bolju cijenu pa da se u te popuste uključi minimum stay, da se regulira sve i da smo mi fleksibilniji te će nam objekti biti popunjeni i radije će boraviti u našem objektu", kazala je John.
U špici sezone čak 80 posto kapaciteta prodaje se "last minute"
Velika ponuda gostima daje mogućnost da odgode rezervaciju i usporede različite opcije, pri čemu traže smještaj koji im nudi najbolji omjer cijene i kvalitete. Upravo je cijena jedan od ključnih razloga zbog kojih se rezervacije sve češće ostavljaju za posljednji trenutak.
Koliko se tržište promijenilo u odnosu na ranije godine, pokazuje i podatak o udjelu kapaciteta koji se danas prodaje kao last minute. Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, ističe da se taj pojam danas odnosi na znatno veći dio ponude nego prije.
"Last minute je ove godine potpuno različit od onoga što je bilo prošlih godina. Naime prošlih godina se last minute koristio za prodaju 20 posto zadnjih kapaciteta u kratko vrijeme prije dolaska. Međutim sada imamo situaciju da je obrnuto: 80 posto kapaciteta je neprodano i prodaje se u zadnjem momentu. I to je veoma, veoma teško voditi", naveo je Žgomba.
Stručnjaci upozoravaju i da bolje prolaze oni iznajmljivači koji aktivno rade na svojoj ponudi i njezinu poboljšanju. U takvim okolnostima turizam teško može biti posao koji se vodi usputno, jer zahtijeva vrijeme, prilagodbu i kontinuirani angažman.
Navike gostiju osjetno se mijenjaju
Vrijeme rezervacije ovisi i o vrsti smještaja. Apartman se može popuniti čak i na sam dan dolaska, dok je kod kuća za odmor pojam last minutea znatno širi. Massimo Chiavalon, vlasnik turističke agencije, kaže da su se i u tom segmentu navike gostiju primjetno promijenile.
"Barem 15, 20 dana unaprijed za nas. Zapravo i mjesec dana nama je last minute, jer nekad smo bili naučeni da se kuće za odmor rezerviraju po šest mjeseci, pa čak i godinu dana i više unaprijed. U špici sezone još se uvijek može dogoditi da gosti neće naći slobodnu kuću za odmor ako rezerviraju last minute, ali vidi se da je trend rezervacije last minute", kaže Chiavalon.
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