"Gosti par dana prije nego što trebaju doći rezerviraju objekt za smještaj. Bitno je da se iznajmljivači prilagode, da računaju na to. Pretpostavljam da gosti računaju na bolju cijenu pa da se u te popuste uključi minimum stay, da se regulira sve i da smo mi fleksibilniji te će nam objekti biti popunjeni i radije će boraviti u našem objektu", kazala je John.