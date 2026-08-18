Radojčić: HDZ je u Gospiću htio sanirati vlastiti imidž, a ne odlagalište otpada

"Imali bismo sat i pol njihovih izlaganja o tome da je sve u redu i da su učinili sve što su mogli, pa bismo imali izlaganja članova odbora, pa replike, pa zastupnike i to ne bi bio kraj. Onda bi uslijedila rasprava svih prisutnih pa bi u gluho doba noći građani dobili priliku reći što misle o onome što su čuli. Građani su prozreli tu igru odmah na početku i odlučili su iz protesta napustiti sjednicu. To je jedino logično i razumno što su mogli učiniti", naglasila je predsjednica Odbora za zaštitu okoliša.