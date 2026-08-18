"GRAĐANI SU PROZRELI IGRU"
Radojčić: HDZ je u Gospiću htio sanirati vlastiti imidž, a ne odlagalište otpada
Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić (Možemo!) razgovarala je u Gospiću s našim Bornom Šmerom, u Novom danu Hanan Nanić. Objasnila je razloge zbog kojih je u ponedjeljak prekinula sjednicu Odbora u Gospiću
"Izgleda da je jučer HDZ sa suradnicima došao sanirati vlastiti imidž, a ne odlagalište otpada. Sazvala sam sjednicu u Gospiću kako bi građani Gospića mogli ne samo sudjelovati nego i postavljati pitanja. Organizirali smo takve tematske sjednice prošle godine zbog megaperadarskih farmi u Sisačko-moslavačkoj županiji i Jakuševcu. Tada su bili i predstavnici građanskih inicijativa i sudjelovali i u pitanjima i u raspravi, ali nitko se nije bunio. Činjenica je da je HDZ na ovoj sjednici htio onemogućiti postavljanje pitanja", istaknula je Radojčić.
"HDZ nije dao da građani postavljaju pitanja"
Dodala je i kako je htjela omogućiti da građani prvi postavljaju pitanja jer su ovdje zbog njih.
"Ne samo da nisu pristali da postavljaju pitanja prvi nego su odbili mogućnost da postavljaju pitanja uopće tijekom cijele sjednice. Predložili su da se građanima da mogućnost da na kraju sjednice kažu što misle o onome što su čuli", rekla je.
Pojasnila je kako su HDZ-ovci "zbog pokušaja spašavanja imidža i ugleda, pozvali tri ministra s dvorjanima, glavnog državnog odvjetnika, osam izvjestitelja i tražili da svatko od njih priča 10 minuta".
"Građani su odmah prozreli igru"
"Imali bismo sat i pol njihovih izlaganja o tome da je sve u redu i da su učinili sve što su mogli, pa bismo imali izlaganja članova odbora, pa replike, pa zastupnike i to ne bi bio kraj. Onda bi uslijedila rasprava svih prisutnih pa bi u gluho doba noći građani dobili priliku reći što misle o onome što su čuli. Građani su prozreli tu igru odmah na početku i odlučili su iz protesta napustiti sjednicu. To je jedino logično i razumno što su mogli učiniti", naglasila je predsjednica Odbora za zaštitu okoliša.
Smatra da su građani glavni akteri kad je riječ o posljedicama odlaganja opasnog otpada u Gospiću jer je njihovo zdravlje ugroženo.
"Gospić je isključivo HDZ-ova odgovornost"
"Građani su trebali postaviti pitanja na koja još uvijek nemaju odgovora. HDZ se jučer razorkrio. Nisu željeli pitranja jer nemaju odgovore ili ne žele priznati vlastitu odgovornost. Sve državne institucije su pod HDZ-om, to su njihovi ljudi. Gospić je isključivo njihova politička odgovornost, ali taj slučaj nije izoliran - takvih je po Hrvatskoj na stotine i sad izlaze van. Ne radi se o izoliranom slučaju nego o politici. HDZ-ova politika je dovela do toga da maltene u svakom selu imamo ilegalno odlagalište otpada i u sustavu, koji je stvorio HDZ, ne postoji način da se to spriječi i na pravi način sankcionira", kazala je Radojčić.
Brdo od 68 tisuća tona otpada pod Mosorom
Navela je i primjer ilegalnog odlaganja građevinskog otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji, zbog kojeg je podnijela četiri kaznene prijave.
"Pod Mosorom je brdo od 68 tisuća tona otpada - svi znaju da je to brdo otpada tamo, ali nitko ne želi ništa učiniti", upozorila je.
Nada se da će predsjednik Zoran Milanović sazvati izvanrednu sjednicu Sabora kako bi građani Gospića dobili odgovore koje im institucije ne žele dati te da će se konačno krenuti s uklanjanjem i sanacijom opasnog otpada.
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