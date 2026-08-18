Šibensko brodogradilište gradi vatrogasno plovilo vrijedno 2,24 milijuna eura

Predsjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Željko Šoša je rekao da će plovilo biti namijenjeno gašenju požara na otocima, u lukama i priobalju te pružanju potpore vatrogasnim i žurnim službama tijekom izvanrednih situacija. "Njegovom izgradnjom dodatno će se ojačati sposobnosti sustava civilne zaštite i vatrogastva na području jednog od najrazvedenijih hrvatskih arhipelaga“, kazao je Šoša u izjavi koja se prenosi u priopćenju.