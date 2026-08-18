Na koliko bara?
Treba li ljeti ispuštati zrak iz guma? Mnogi vozači griješe - a ovo je sve što bi trebali učiniti
Kao da visoke temperature već ne donose dovoljno problema i pitanja o tome kako se što lakše rashladiti, dodatnu dilemu imaju i vozači. Mnogi se tijekom velikih vrućina pitaju bi li trebalo ispustiti malo zraka iz guma jer se njihovim zagrijavanjem povećava i tlak.
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Teorija je da će u gumi napumpanoj na propisani tlak doći do prirodnog porasta tlaka zbog ljetnih vrućina, a on će se dodatno povećati tijekom vožnje. Iako to ima smisla, nema potrebe za bilo kakvim promjenama jer porast tlaka uzrokovan toplinom neće dosegnuti previsoke vrijednosti. Ključno je da se tlak nikada ne postavlja ispod vrijednosti koju preporučuje proizvođač.
Stoga uporaba „posebnih” vrijednosti tlaka nije potrebna, iako i dalje postoji mogućnost podešavanja guma na najniži tlak koji je naveo proizvođač, piše jutarnji.hr.
Preporučeni tlak u gumama za određeni automobil ovisi o više čimbenika, kao što su dimenzije guma, broj putnika i teret u prtljažniku. Također se razlikuje za prednju i stražnju osovinu zbog neravnomjerne raspodjele težine. Proizvođači navode potrebne informacije za podešavanje tlaka na naljepnici koja se, ovisno o vozilu, nalazi na okviru vozačevih vrata ili na samim vratima, a ponekad i s unutarnje strane poklopca spremnika goriva, kao i u uputama za uporabu vozila. Tlak se izražava u tri različite jedinice: barima, PSI-ju (funtama po kvadratnom inču) i kPa (kilopaskalima), pri čemu su bari najčešće korištena jedinica u Europi.
Kada na oznaci na gumi pronađete podatak o predviđenom tlaku, provjerite tlak i, prema potrebi, podesite ga na preporučenu vrijednost – ali isključivo dok su gume hladne, što znači da vozilo nije voženo dulje od otprilike dva kilometra. Također se preporučuje provjeravati tlak u gumama najmanje jednom mjesečno.
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