Treba li ljeti ispuštati zrak iz guma? Mnogi vozači griješe - a ovo je sve što bi trebali učiniti

Preporučeni tlak u gumama za određeni automobil ovisi o više čimbenika, kao što su dimenzije guma, broj putnika i teret u prtljažniku. Također se razlikuje za prednju i stražnju osovinu zbog neravnomjerne raspodjele težine. Proizvođači navode potrebne informacije za podešavanje tlaka na naljepnici koja se, ovisno o vozilu, nalazi na okviru vozačevih vrata ili na samim vratima, a ponekad i s unutarnje strane poklopca spremnika goriva, kao i u uputama za uporabu vozila. Tlak se izražava u tri različite jedinice: barima, PSI-ju (funtama po kvadratnom inču) i kPa (kilopaskalima), pri čemu su bari najčešće korištena jedinica u Europi.