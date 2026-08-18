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piše nacional

Zagrepčanima prijete tone otpada s divljeg odlagališta kod vodocrpilišta u Kosnici?

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N1 Info
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18. kol. 2026. 09:27
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Igor Soban / Pixsell / ilustracija

Visoki službeni izvor iz gradskih vlasti Grada Velike Gorice koncem je prošlog vikenda upozorio Nacional da smatra da je zdravlje najmanje 150 tisuća građana Zagreba izravno ugroženo zbog ogromnog nezakonitog deponija otpada  Kosnice kod Velike Gorice, u neposrednoj blizini Zračne luke Zagreb i vodocrpilišta.

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Radi se, piše Nacional, o potencijalnoj ekobombi doslovno najmanje deset puta većoj od one na području Gospića, koja iz središta pozornosti javnosti ne izlazi otkako je USKOK zbog pritiska iste te javnosti odlučio objaviti vještačenje Geotehničkog fakulteta o onome što se događa na zemljištu na kojemu je bračni par Josip i Monika Šincek nelegalno odložio najmanje 37.000 tona otpada te ispod njega.

Na spomenutom području kod Kosnice nalazi se ogromno, oko 25 hektara veliko nelegalno odlagalište otpada koje svojom kvadraturom skoro pa dostiže zagrebački Jakuševec, piše tjednik.

"Riječ je o iskrčenoj šumi koja se pretvorila u ogromno brdo otpada. Novost je da su nas izvori upozorili da državne institucije poduzimaju neke radnje, ali se ne zna koje, te se tamo cijelo vrijeme dovozi otpad. I jučer smo nismili kamione koji ondje dovoze otpad", rekla je za N1 novinarka Nacionala Orhidea Gaura Hodak.

Teme
gospić ilegalno odlagalište otpada kosnica obitelj šincek uskok zagađenje okoliša

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