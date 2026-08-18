Zagrepčanima prijete tone otpada s divljeg odlagališta kod vodocrpilišta u Kosnici?

"Riječ je o iskrčenoj šumi koja se pretvorila u ogromno brdo otpada. Novost je da su nas izvori upozorili da državne institucije poduzimaju neke radnje, ali se ne zna koje, te se tamo cijelo vrijeme dovozi otpad. I jučer smo nismili kamione koji ondje dovoze otpad", rekla je za N1 novinarka Nacionala Orhidea Gaura Hodak.