UŽIVO / Turudić predstavlja Izvješće o radu, odmah na početku poslao poruku Grmoji

Grmoja je Turudiću rekao da on u svom radu itekako odgovara Saboru. "Vas je Sabor izabrao na tu funkciju. Smatram i znao sam da ćete reći ovo što ste rekli. Volio bih da je ova točka bila odgođena, ali očito se vladajućima žurilo. Ja ne mogu biti zadovoljan činjenicom da su prve prijave o opasnom otpadu išle 2023., a da mi još uvijek nemamo odluku. Imam pravo i ja građani izraziti bojazan da neće odgovarati svi oni koji bi trebali. Imamo slučaj Rimac i Njavro gdje nijednu veliku ribu nismo dobili", kaže Grmoja dodajući da građani imaju pravo sumnjati u odluke DORH-a, s obzirom na iskustvo.