ODBOR ZA PRAVOSUĐE
UŽIVO / Turudić predstavlja Izvješće o radu, odmah na početku poslao poruku Grmoji
Na dnevnom redu 49. sjednice Odbora za pravosuđe nalazi se izvješće Glavnog državnog odvjetnika RH o radu državnih odvjetništava u 2025. godini.
Turudić je odmah na početku rekao Nikoli Grmoji, koji predsjedava ovim Odborom, kako vjerojatno neće odgovoriti na njegove zahtjeve iz početnog izlaganja.
"Nije vaša ovlast da odlučujete tko će ili neće biti obuhvaćen optužnicom za koju ne znamo hoće li biti podignuta", rekao je Turudić govoreći o slučaju Gospić.
Dobri rezultati
"Rezultati za 2025. su jako dobri. Godinama unazad smo imali rast broja neriješenih predemta, sad je on smanjen, postigli smo ažurnost od 104 posto. Riješimo 4 posto više nego što smo zaprimili za tekuću godinu. Ovim tempom bi za par godina bili na nuli, nisam siguran da će se to dogoditi", rekao je Turudić objašnjavajući da je DORH kompleksna institucija.
Problem sa starošću
Povećan je i broj zaposlenih, otkriva Turudić.
"Problem nam je starosna struktura zamjenika i državnih odvjetnika. Samo je 7 zamjenika mlađe od 35 godina, a u DORH-u RH su gotovo svi stariji od 50 godina. To je problem koji će eskalirati u narednim godinama, nećemo imati koga zaposliti", rekao je Turudić dodajući da je to problem i pravnih fakulteta.
"Naš je bazen plitak", upozorava glavni državni odvjetnik.
Istraživanje ratnih zločina
Nikola Mažar primijetio je da postoje određeni iskoraci u radu DORH-a, a Turudiću je prenio zahvale Vukovaraca zbog njegovog rada na istraživanju ratnih zločina u ovom gradu i njegovoj okolici. Također mu je rekao da se po tom pitanju ne umori i ne posustane jer prisustvo glavnog državnog odvjetnika vraća nadu da će se proces koji je bio u zaostatku zbog nesuradnje srpske strane nastaviti.
Turudić kaže da mu gode riječi pohvale iz Vukovara. "Neću se nikad umoriti", poručio je Vukovarcima.
Sukob s Grmojom
Grmoja je Turudiću rekao da on u svom radu itekako odgovara Saboru. "Vas je Sabor izabrao na tu funkciju. Smatram i znao sam da ćete reći ovo što ste rekli. Volio bih da je ova točka bila odgođena, ali očito se vladajućima žurilo. Ja ne mogu biti zadovoljan činjenicom da su prve prijave o opasnom otpadu išle 2023., a da mi još uvijek nemamo odluku. Imam pravo i ja građani izraziti bojazan da neće odgovarati svi oni koji bi trebali. Imamo slučaj Rimac i Njavro gdje nijednu veliku ribu nismo dobili", kaže Grmoja dodajući da građani imaju pravo sumnjati u odluke DORH-a, s obzirom na iskustvo.
"Nisam rekao da ne odgovaram Saboru, nego da nisam vama podređen, da mi niste vi nadređeni", kaže Turudić Grmoji. Dodaje i da ne može konkretno govoriti o slučaju Josipe Pleslić i "druge gospođe, ne mogu se sjetiti kako se zove" (Ružica Njavro, op.a.).
"Vi zazivate rušenje institucija. Vi ste predsjednik saborskog Odbora koji govori da se treba razoriti pravosuđe. To je nevjerojatno", rekao je Turudić.
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