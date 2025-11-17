Obitelj vukovarskog branitelja Jean-Michel Nicoliera posjetila je općinu Tovarnik gdje će ih je dočekala obitelj pok. Antuna Ivankovića, čovjeka koji je pronašao obitelj Nicolier u Francuskoj te ih doveo u Hrvatsku.
Zajedno s načelnikom općine, predsjednikom vijeća Općine Tovarnik i vijećnicima, majka Jeana-Michela Nicoliera, Liliane Fournier zapalila je svijeće odavši počast hrvatskom branitelju, pripadniku vukovarske 4. bojne 3. , pok. Antunu Ivankoviću.
