FOTO / Majka Jean-Michel Nicoliera zapalila svijeće Ivankoviću - branitelju koji je pronašao obitelj Nicolier

N1 Info
17. stu. 2025. 16:17
Antun Ivanković
Obitelj vukovarskog branitelja Jean-Michel Nicoliera posjetila je općinu Tovarnik gdje će ih je dočekala obitelj pok. Antuna Ivankovića, čovjeka koji je pronašao obitelj Nicolier u Francuskoj te ih doveo u Hrvatsku.

Zajedno s načelnikom općine, predsjednikom vijeća Općine Tovarnik i vijećnicima, majka Jeana-Michela Nicoliera, Liliane Fournier zapalila je svijeće odavši počast hrvatskom branitelju, pripadniku vukovarske 4. bojne 3. , pok. Antunu Ivankoviću.

Jean-Michel Nicolier antun ivanković

