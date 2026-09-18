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Stručnjakinja o vječnim kemikalijama u bunarima: "Ono što bi bio veliki alarm za uzbunu..."
U dva bunara smještena uz ilegalno odlagalište otpada u Gospiću pronađeni su PFAS spojevi.
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U jednom je izmjerena koncentracija iznad dopuštene granice, dok je u drugom nalaz bio ispod dopuštenih vrijednosti.
Pokazali su to najnoviji rezultati Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Vlasnici objekata obaviješteni su o rezultatima i dobili su potrebne upute.
"Svi ti građani koji su tu u blizini i koji bi potencijalno mogu koristiti tu vodu, ne koriste, jer su spojeni na sustav javne vodoopskrbe i koriste kao vodu za piće vodu iz javnih vodoopskrbnih sustava", kazala je dr.sc. Magdalena Ujević Bošnjak iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za Dnevnik.hr.
"Ja ne bih rekla da je to alarm za uzbunu zato jer je očekivano da će doći do pronosa onečišćenja. Ono što bi bio po meni veliki alarm za uzbunu je to da nam prođe u dublje vodonosne slojeve i da nam se proširi dalje tokovima rijeke Like i Novčice što za sada nije potvrđeno", dodala je.
Vjekoslav Bušić iz Inicijative Gospić je naš dom smatra da najnoviji nalazi dodatno potvrđuju odgovornost države. Ističe da su nadležni još 2024. godine znali za rezultate analiza opasnog otpada zakopanog u tlo te tvrdi da do onečišćenja ne bi došlo da je lokacija tada bila odgovarajuće zaštićena.
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