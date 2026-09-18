Stručnjakinja o vječnim kemikalijama u bunarima: "Ono što bi bio veliki alarm za uzbunu..."

"Ja ne bih rekla da je to alarm za uzbunu zato jer je očekivano da će doći do pronosa onečišćenja. Ono što bi bio po meni veliki alarm za uzbunu je to da nam prođe u dublje vodonosne slojeve i da nam se proširi dalje tokovima rijeke Like i Novčice što za sada nije potvrđeno", dodala je.