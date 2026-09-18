NASTAVAK ISTRAŽIVANJA
Prijetio nožem djeci u vlaku, a onda mu policija pretresla kuću. Evo što su sve pronašli
Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjim hrvatskim državljaninom koji je prijetio nožem djeci u vlaku.
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Incident se dogodio 16. rujna oko 19.40 sati u Požegi, u Cirakijevoj ulici. PU požeško-slavonska navodi da je osumnjičeni, pod vidnim utjecajem alkohola, ušao u vlak u kojem se nalazilo desetak maloljetnika, nakon čega je izvadio nož i njime mahao.
Policija je potom, na temelju naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, pretražila obiteljsku kuću na području Pleternice u kojoj 63-godišnjak živi.
Tijekom pretrage pronađena je zračna puška, tri lovačke patrone i dvije kutije ispunjene barutom. Pronađeni predmeti su izuzeti, a policija će nastaviti kriminalističko istraživanje.
Osumnjičeni je uz posebno izvješće, kao nadopunu kaznene prijave, predan pritvorskom nadzorniku.
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