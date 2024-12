Barun: Nije cilj molitve nirvana i osobni mir, nego nas je uvijek upućivala na one potrebite

Podijeli :

Pater Tvrtko Barun gostovao je u N1 Studiju uživo kod našeg Igora Bobića je komentirao Advent i dolazak Božića.

Na svakome od nas je koliko će izvanjske stvari utjecati na nas, rekao je Barun.

“Ljudi žele omogućiti svojoj obitelji da označe zajedništvo i lijepe vrijednosti. Tu će napraviti žrtvu za razliku od nekih drugih dana”, pojasnio je Barun.

Božić je slavlje, dodaje Barun te ističe da će svatko prema svojim mogućnostima napraviti u svome domu. “Važno je da ne ovisimo o mišljenju što će susjed reći”, kazao je.

Barun je s drugim molitvenim zajednicama organizirao svake subote adventska bdijenja. “Vrijeme molitve, klanjanja, slavljenja i mise da bismo adventu dali malo više dušu. Lijep odaziv je bio. Ovo je bila prva godina.”

Što se tiče otvorenosti crkve, Barun je kazao da ljudi traže Boga. “Crkva ima veliku tradiciju za sve oni koji žele raditi s Bogom i drugima. To je prilika da im ponudimo kvalitetan sadržaj”, pojasnio je.

“Meditacija do Božića”

Barun na Hrvatskom radiju ima i emisiju “Meditacija do Božića”. “To je bila 15-minutna molitva nad bibilijskim tekstom kako bismo se pripremili na Božić. Ljudima je malo čudno kada kažemo meditacija jer ju spajaju s istokom. To je način dubljeg ulaska u molitvu i to je normalna stvar”, opisao je.

“Nije cilj molitve nirvana i osobni mir, nego nas je molitva uvijek upućivala na one druge, potrebite. Pozvani smo da ta vjera ima učinke da zajedno olakšamo život drugima i da gradimo pravednije društvo”, pojasnio je Barun.

Savjetuje pomirenje s bliskom osobom iz obitelji. “Da podijelimo vrijeme, znanje, dobrotu, talente i da ih stavimo drugima na raspolaganje. Neka nam to bude poticaj da to živimo u svakodnevici”, zaključio je Barun.

