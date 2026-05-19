PROZVAO SUDOVE I DORH
Branko Šerić: Ako ne znaju prepoznati hitan predmet, onda nisu za službu u pravosuđu i gotovo!
Odvjetnik Branko Šerić, u Novom danu kod Tihomira Ladišića, komentirao je ubojstvo u Drnišu i rad DORH-a i sudova, koji su, kako kaže, zakazali u slučaju ubojice Kristijana Aleksića
"Osobe osuđene za kaznena djela s elementima nasilja i bez da su recidivisti predstavljaju potencijalnu opasnost. To ukazuje na sklonost nasilju, osim ako su bili iznuđeni nasilno braniti osobni integritet ili integritet bliske osobe. Ta nasilnost može biti izražena u bilo kojem trenutku, a teško je reći tko i dalje predstavlja opasnost kad ga se uhvati", istaknuo je odvjetnik Branko Šerić i dodao kako probacijski sustav mora biti više angažiran na slučajevima uvjetnog otpusta.
"Ako se radi o uvjetnom otpustu, probacijski sustav treba biti više angažiran na provjeri te osobe na bilo koji način, a ne samo da se on jednom mesečno javi policiji ili probacijskom službeniku. U zakon trebamo dodati da probacija može trajati i duže od uvjetne slobode", smatra Šerić.
"Bez kontrole ja takvu osobu ne bih pustio"
Komentirajući slučaj gledatelja s kojim ga je kratko upoznao Ladišić, a koji se javio zabrinut za vlastitu sigurnost jer mu ubojicu oca zbog dobrog vladanja puštaju vikendom na slobodu, tražio je zaštitu ali je nije dobio, Šerić je da takvih slučajeva, nažalost ima dosta.
"Često ih se prušta preko vikenda zbog dobrog vladanja, ali bez ikakve kontrole. Ne bi smjeli dozvoliti da nema kontrole – trebao bi se jednom ujutro i jednom popodne javiti u postaju, pa ako se ne javi da ga se odmah vrati u zatvor. Bez kontrole takvu osobu ja ne bih pustio, ali, nažalost, nema zakonskih ograničenja", upozorio je Šerić.
Dodao je i kako netko osvetoljubiv, tko to proteže i na članove obitelji, može biti opasan i da se zato ne smije dozvoliti da ti ljudi slobodnu šeću gdje ih je volja.
Veća kontrola probacije, više ovlasti policiji
Ističe da su u slučaju ubojstva u Drnišu zakazali i DORH i sud.
"Ne može ne prepoznati nekog tok je višestruki počinitelj kaznenih djela!", istaknuo je Šerić.
Zalaže se za zakonske promjene koji će jačati kontrolu probacije, mjere opreza, ali i omogućiti policiji da bez naloga reagira kad netko prijavi opasnost i prijetnje oružjem, pa da mogu obavoljati i pretrese, ako treba svakoga dana.
Komentirajući podatak da imamo 10 tisuća potencijalnih recedivista poput Aleksića, odvjetnik je kazao da je to "fascinatno velik broj na ovako malen broj stanovnika", a ako je točan da postupanje ministarstva i Sabora oko izmjene zakona treba biti hitno.
"Nema alibija!"
Šerić se podržava ideje o uvođenju doživotnog zatvora jer se životni vijek produljuje, ali ne podržava uvođenje smrtne kazne.
"Često je izgovor da nema dovoljno ljudi na sudu, da nema dovoljno zamjenika državnih odvjetnika ili da su suci opterećeni brojem spisa. To da nema dovoljno ljudi u pravosuđu, nije opravdanje jer mi više nemamo dvoje živih – nema alibija za gubitak tih mladih života. Svaka osoba u pravodsuđu pa i policiji mora znati i osjetiti kad reagirati inače im nije mjesto u pravosuđu.
Ako ne znaju preopznati hitan predmet, onda nisu za službu u pravosuđu i gotovo!", zaključio je Šerić.
