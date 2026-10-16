U Koprivnici u subotu prosvjed protiv megafarmi peradi

Mateo Keller, N1

Pod nazivom „Ni Podravini nije ravno – Sjever protiv megafarmi” u subotu će se u Koprivnici održati prosvjed protiv izgradnje i rada velikih farmi peradi, među kojima je i projekt Veliki Pažut na području Legrada, kojima se protive udruge civilnog društva.

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Okupljanje sudionika predviđeno je u 10,30 sati na Trgu dr. Žarka Dolinara, kod Kampusa, odakle će u 11 sati prosvjedna povorka krenuti Ulicom Mihovila Pavleka Miškine prema središtu grada.

Glavni program održat će se kod paviljona u gradskom parku s početkom u 11,55 sati, što organizatori simbolično povezuju s porukom da je za sprječavanje mogućih štetnih posljedica takvih projekata „pet do dvanaest”.

Prosvjed je dio šireg građanskog protivljenja izgradnji velikih peradarskih farmi, nakon sličnih okupljanja održanih u Zagrebu, Sisku, Ludbregu i Donjoj Dubravi.

Udruge Prijatelji životinja, Zelena akcija i koprivnička udruga Šinterice dobra srca, uz podršku 160 organizacija civilnog društva, protive se projektu farmi za tov pilića Veliki Pažut na području općine Legrad.

Upozoravaju da se projekt nalazi na ekološki osjetljivom području između Legrada i Donje Dubrave, unutar UNESCO-ova rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav te u blizini područja europske ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenih prirodnih lokaliteta.

Organizatori smatraju da bi izgradnja i rad takvih farmi mogli ugroziti prirodna staništa, kvalitetu okoliša i život lokalnog stanovništva i poručuju da se gospodarski razvoj ne smije ostvarivati na štetu prirodnih vrijednosti Podravine.

Megafarma u Legradu je u probnom radu i očekuje izdavanje uporabne dozvole. Građanske inicijative ističu da stanovnici Legrada i Donje Dubrave već osjećaju prve izravne i neugodne posljedice pokretanja pogona - regijom se širi intenzivan neugodan miris, koji pogađa rubne dijelove naselja.

Stoga postavljaju pitanje što stanovnike tek čeka s obzirom na to da je situacija nesnosna već na samom početku rada pogona i s minimalnim kapacitetom rada. Traže od nadležnih tijela da investitoru ne izda uporabnu dozvolu.