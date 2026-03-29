VIDEO / Za ovaj ukusan i ekonomičan kolač potrebno vam je samo jedno jaje

Čudo od samo jednog jajeta je kolač, koji će vas osvojiti svojom jednostavnošću i što je najvažnije, vrlo je ekonomičan.
Idealno rješenje kada vam treba nešto slatko bez puno truda, a okus nimalo ne razočara.
Recept je objavljen na YouTube kanalu "Receptura".
Sastojci za biskvit:
jedno jaje
200 grama šećera
jedna vrećica vanilin šećera
100 mililitara ulja
200 mililitara mlijeka
100 grama glatkog brašna
100 grama mljevenih oraha
jedna vrećica praška za pecivo
Sastojci za kremu:
700 mililitara mlijeka
dvije vrećice pudinga od vanilije
150 grama šećera
150 grama margarina
Za ukrašavanje su vam potrebni mljeveni orasi.
Priprema:
U zdjelu dodajte jaje, šećer i vanilin šećer te sve miješajte pjenjačom dok ne postane pjenasto. Zatim dodajte ulje i kratko promiješajte. Dodajte mlijeko i ponovno sve miješajte, prenosi Klix.ba.
U drugoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo i mljevene orahe te ih postupno dodajte smjesi od jaja. Lagano miješajte dok smjesa ne postane ujednačena.
Uzmite kalup dimenzija otprilike 33x19 centimetara, nauljite ga i pobrašnite. Ulijte smjesu za kekse i pecite u zagrijanoj pećnici 20 minuta na 180 stupnjeva. Izvadite pečeni keks iz pećnice i ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi.
Vrećice pudinga pomiješajte sa šećerom i promiješajte, odvojite 12 žlica mlijeka i pomiješajte s pudingom tako da ne ostanu grudice. Ostatak mlijeka ulijte u lonac i kuhajte na laganoj vatri. Kad mlijeko zavrije, maknite ga s vatre i umiješajte razmućeni puding.
Zatim lonac vratite na štednjak i kuhajte, neprestano miješajući, pazeći da se ne stvore grudice. Kad puding postane gust, maknite ga s vatre. U vrući puding dodajte narezani margarin i miješajte dok se margarin ne otopi.
Dok je vruće, prelijte kremu preko ohlađenog keksa i ravnomjerno je rasporedite. Nakon toga, kolač pospite mljevenim orasima i ohladite prije posluživanja.
