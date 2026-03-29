Oglas

BEZ PUNO TRUDA

VIDEO / Za ovaj ukusan i ekonomičan kolač potrebno vam je samo jedno jaje

author
N1 Info
|
29. ožu. 2026. 07:04
Kolač YT
Screenshot/YouTube

Čudo od samo jednog jajeta je kolač, koji će vas osvojiti svojom jednostavnošću i što je najvažnije, vrlo je ekonomičan.

Oglas

Idealno rješenje kada vam treba nešto slatko bez puno truda, a okus nimalo ne razočara.

Recept je objavljen na YouTube kanalu "Receptura".

Sastojci za biskvit:

jedno jaje

200 grama šećera

jedna vrećica vanilin šećera

100 mililitara ulja

200 mililitara mlijeka

100 grama glatkog brašna

100 grama mljevenih oraha

jedna vrećica praška za pecivo

Sastojci za kremu:

700 mililitara mlijeka

dvije vrećice pudinga od vanilije

150 grama šećera

150 grama margarina

Za ukrašavanje su vam potrebni mljeveni orasi.

Priprema:

U zdjelu dodajte jaje, šećer i vanilin šećer te sve miješajte pjenjačom dok ne postane pjenasto. Zatim dodajte ulje i kratko promiješajte. Dodajte mlijeko i ponovno sve miješajte, prenosi Klix.ba.

U drugoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo i mljevene orahe te ih postupno dodajte smjesi od jaja. Lagano miješajte dok smjesa ne postane ujednačena.

Uzmite kalup dimenzija otprilike 33x19 centimetara, nauljite ga i pobrašnite. Ulijte smjesu za kekse i pecite u zagrijanoj pećnici 20 minuta na 180 stupnjeva. Izvadite pečeni keks iz pećnice i ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi.

Vrećice pudinga pomiješajte sa šećerom i promiješajte, odvojite 12 žlica mlijeka i pomiješajte s pudingom tako da ne ostanu grudice. Ostatak mlijeka ulijte u lonac i kuhajte na laganoj vatri. Kad mlijeko zavrije, maknite ga s vatre i umiješajte razmućeni puding.

Zatim lonac vratite na štednjak i kuhajte, neprestano miješajući, pazeći da se ne stvore grudice. Kad puding postane gust, maknite ga s vatre. U vrući puding dodajte narezani margarin i miješajte dok se margarin ne otopi.

Dok je vruće, prelijte kremu preko ohlađenog keksa i ravnomjerno je rasporedite. Nakon toga, kolač pospite mljevenim orasima i ohladite prije posluživanja.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kolač recept

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ