U ljekarnama nestašica fiziološke otopine, a u oglasnicima osvanule po neviđenim cijenama: “Ne bi trebali kupovati”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

U ljekarnama je još velika nestašica fiziološke otopine. Dok su brojni pacijenti zabrinuti, osobito roditelji male djece, neki su u tome su našli priliku za dobru zaradu pa su je oglasnici puni.

Fiziološke otopine u ljekarnama ni za lijeka. U njima nestašica, ali ne i u oglasnicima gdje se litra prodaje za 20 eura – 700 posto skuplje nego u ljekarnama, piše net.hr.

“Najiskrenije, mislim da je to vrlo nemoralna praksa. Nažalost, nemamo niti jednu bočicu. Niti jedno pakiranje. Uopće nije dolazilo i to je to, moramo se prilagoditi situaciji. Normalno, ljudi su nezadovoljni jer im liječnici to preporučuju za inhalaciju i ispiranje nosa, što je sasvim razumljivo, ali alternativa koju im nudimo su razno razne ampule i otopine kojih ima u izobilju”, objašnjava magistar farmacije Mario Vrebčević.

Nestašica u ljekarnama traje već tjednima, a izobilje fiziološke na internetu brine i Ljekarničku komoru.

Šokantni rezultati inspekcijskih nadzora pekarnica: Ne drže se zakona, a ni higijene!

“Mi na to gledamo kao na ilegalnu prodaju proizvoda koji je registriran kao lijek u Hrvatskoj. Cijene su prikladne potražnji, to je za Državni inspektorat i neke druge institucije. Pacijenti ne bi trebali kupovati na takvim mjestima jer uopće ne znaju je li lijek korišten i je li siguran”, upozorava predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo.

Kupovina u Sloveniji

Neki po njih odlaze u susjedne zemlje, primjerice u Sloveniju, iako je ondje cijena znatno veća.

“Od prijatelja koji imaju malo veću djecu sam čuo da je zbilja nestašica, znam da su jednim našim prijateljima iz Sinja donijeli fiziološku. Iznenađen sam da je tako jer nije to sad neki ultra pametan lijek za koji trebaju neki posebni sastojci za izradu, tako da sam u šoku”, kaže Nemanja iz Zagreba.

Cijene na crnom tržištu građane šokiraju. “Ljudi će uvijek iskoristiti situaciju. Moja djeca je koriste za inhaliranje nosa i ispiranje nosa. Imali smo problema u zadnje vrijeme, ali smo za inhaliranje kuhali čaj od kamilice, stara metoda”, ističe Damir iz Zagreba.

Iz HALMED-a apeliraju na građane da lijekove i druge proizvode za zdravlje kupuju isključivo na ovlaštenim prodajnim mjestima, odnosno u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama, a ne na oglasnicima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Objavljene nove statistike o mirovinama u Europi. Hrvatska na samom dnu, čak i Srbija ispred nas Ako vaša plastična boca ima ove brojeve, bacite je odmah!