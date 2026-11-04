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U nedjelju se zatvara dio centra Zagreba, sedam tramvajskih linija mijenja trase
U nedjelju 8.11.2026. u 19 sati na Trgu bana Josipa Jelačića starta 15. izdanje atletske utrke „Zalando Zagrebački noćni cener“, a zbog navedene utrke na snazi će biti posebna regulacija prometa u centru grada.
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Staza kojom se trči utrka prolazi strogim centrom grada te će iz tog razloga vrijediti privremena regulacija cestovnog i tramvajskog prometa za vrijeme trajanja utrke od 18:30 – 20:15 sati.
Zatvorene ceste
U periodu od 18:30 do 20:15 sati za cestovni promet u potpunosti će biti zatvorene ulice:
- Ilica (od Gundulićeve do Krajiške ulice),
- Krajiška ulica,
- Prilaz Gjure Deželića (od Krajiške do Trga Republike Hrvatske),
- Trg Republike Hrvatske (sjeverni kolnik),
- Masarykova ulica,
- Teslina ulica,
- Trg Nikole Šubića Zrinskog sjeverni kolnik (od Praške do Amruševe) i
- Amruševa.
Izmijenjeno 7 tramvajskih linija
U periodu od 18:30 do 20:15 sati tramvajske linije neće prometovati preko Trga bana Josipa Jelačića, a tramvajske linije 1, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama.
Sav cestovni i tramvajski promet bit će preusmjeren na alternativne pravce.
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