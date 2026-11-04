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zagreb run

U nedjelju se zatvara dio centra Zagreba, sedam tramvajskih linija mijenja trase

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04. stu. 2026. 09:50
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Patrik Macek / Pixsell / ilustracija

U nedjelju 8.11.2026. u 19 sati na Trgu bana Josipa Jelačića starta 15. izdanje atletske utrke „Zalando Zagrebački noćni cener“, a zbog navedene utrke na snazi će biti posebna regulacija prometa u centru grada.

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Staza kojom se trči utrka prolazi strogim centrom grada te će iz tog razloga vrijediti privremena regulacija cestovnog i tramvajskog prometa za vrijeme trajanja utrke od 18:30 – 20:15 sati.

Zatvorene ceste

U periodu od 18:30 do 20:15 sati za cestovni promet u potpunosti će biti zatvorene ulice:

  • Ilica (od Gundulićeve do Krajiške ulice),
  • Krajiška ulica,
  • Prilaz Gjure Deželića (od Krajiške do Trga Republike Hrvatske),
  • Trg Republike Hrvatske (sjeverni kolnik),
  • Masarykova ulica,
  • Teslina ulica,
  • Trg Nikole Šubića Zrinskog sjeverni kolnik (od Praške do Amruševe) i
  • Amruševa.

ZalandoZG10-staza-2026
Zagreb run

Izmijenjeno 7 tramvajskih linija

U periodu od 18:30 do 20:15 sati tramvajske linije neće prometovati preko Trga bana Josipa Jelačića, a tramvajske linije 1, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama.

Sav cestovni i tramvajski promet bit će preusmjeren na alternativne pravce.

Teme
centar zagreba regulacija prometa tramvajske izmjene utrka zatvaranje ulica

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