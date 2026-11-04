U nedjelju se zatvara dio centra Zagreba, sedam tramvajskih linija mijenja trase

Patrik Macek / Pixsell / ilustracija

U nedjelju 8.11.2026. u 19 sati na Trgu bana Josipa Jelačića starta 15. izdanje atletske utrke „Zalando Zagrebački noćni cener“, a zbog navedene utrke na snazi će biti posebna regulacija prometa u centru grada.

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Staza kojom se trči utrka prolazi strogim centrom grada te će iz tog razloga vrijediti privremena regulacija cestovnog i tramvajskog prometa za vrijeme trajanja utrke od 18:30 – 20:15 sati.

Zatvorene ceste

U periodu od 18:30 do 20:15 sati za cestovni promet u potpunosti će biti zatvorene ulice:

Ilica (od Gundulićeve do Krajiške ulice),

Krajiška ulica,

Prilaz Gjure Deželića (od Krajiške do Trga Republike Hrvatske),

Trg Republike Hrvatske (sjeverni kolnik),

Masarykova ulica,

Teslina ulica,

Trg Nikole Šubića Zrinskog sjeverni kolnik (od Praške do Amruševe) i

Amruševa.

Zagreb run

Izmijenjeno 7 tramvajskih linija

U periodu od 18:30 do 20:15 sati tramvajske linije neće prometovati preko Trga bana Josipa Jelačića, a tramvajske linije 1, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama.

Sav cestovni i tramvajski promet bit će preusmjeren na alternativne pravce.