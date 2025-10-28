Alva Maersk
U Rijeku dolazi najveći kontejnerski brod dosad. Brojke su impresivne, a ima i poseban pogon
Prvo uplovljavanje "Alva Maerska" u Rijeku ujedno će označiti i svečano otvaranje kontejnerskog terminala Rijeka Gateway
Kontejnerski brod Alva Maersk sutra bi trebao pristati na Rijeka Gateway kontejnerski terminal na Zagrebačkoj obali, piše Novi list.
Riječ je o kapacitetom dosad najvećem brodu za prijevoz kontejnera u riječkoj luci, koji može prevesti 16.592 TEU-a (ekvivalent dvadesetstopnog kontejnera), a ujedno je riječ o jednom od relativno rijetkih brodova te vrste opremljenih strojevima koji za pogon mogu koristiti dvije vrste goriva – metanol i tradicionalna brodska goriva, čime se postiže znatno manja emisija CO2 i drugih stakleničkih plinova tijekom eksploatacije broda.
Ovaj brod je i relativno neobično dizajniran, s nadgrađem na samom pramcu broda i brodskim dimnjakom na krmi, čime se postiže i brža manipulacija teretom u lukama, uz bolju preglednost s komandnog mosta u plovidbi.
Prava grdosija
Brod je dug 350 metara, širok 53,5 metara, a pogonski stroj snage 44.187 kilovata (kW) omogućuje mu plovidbi brzinom od 21,5 čvorova, pri čemu mu je gaz pri punom opterećenju gotovo 18 metara.
Iz Maerska, jedne od najvećih svjetskih kontejnerskih brodarskih kompanija, na naš upit poslali su nam i nekoliko zanimljivih podataka o brodu i njegovom kapacitetu prijevoza.
Tako navode da bi svi kontejneri koji stanu na Alvu Maersk, kada bi bili uzdužno poredani, dosegli duljinu od 100 kilometara, što odgovara duljini oko 960 nogometnih igrališta.
Četiri pomoćna brodska motora, ističe se u odgovoru, mogla bi električnom energijom napajati oko 87 tisuća kućanstava, pri čemu, zbog korištenja metanola kao pogonskog goriva, brod tijekom svog eksploatacijskog vijeka ostavlja znatno manji ekološki otisak od brodova sličnih dimenzija, pogonjenih klasičnim, fosilnim gorivima.
Alva Maersk izgrađena je 2024. godine u Južnoj Koreji, kao dio serije od dvanaest brodova u klasi Ane Maersk, od kojih su svi opremljeni dual-fuel pogonskim i pomoćnim strojevima koji kao gorivo u prvom redu koriste metanol.
O njihovoj učinkovitosti po pitanju emisija CO2 najbolje govori podatak da svaki od tih brodova, koristeći »zeleni« metanol kao pogonsko gorivo, dnevno ispušta oko 280 tona CO2 manje nego isti brod koji koristi fosilna goriva.
Prema tvrdnjama iz Maerska, to znači da svih dvanaest brodova iz serije, kada su u punom pogonu, smanjuju emisiju CO2 za oko milijun i pol tona godišnje.
S punim tankovima metanola, kapaciteta 16 tisuća metara kubičnih, Alva Maersk i brodovi iz iste serije mogu odjednom preploviti 23 tisuće nautičkih milja ili nešto više od 41 tisuće kilometara.
Svečano otvaranje
Prvo uplovljavanje Alve Maersk u Rijeku ujedno će označiti i svečano otvaranje kontejnerskog terminala Rijeka Gateway koji je s operativnim radom počeo prije nešto više od mjesec dana.
Terminal Rijeka Gateway rezultat je najveće privatne investicije u logistiku u Hrvatskoj, zajedničkog ulaganja tvrtki APM Terminals i ENNA Grupe.
S kapacitetom od 650.000 TEU-a u prvoj fazi te mogućnosti prihvata velikih kontejnerskih brodova do 18.000 TEU-a, terminal pozicionira Rijeku kao ključnu ulaznu točku za robu koja putuje prema središnjoj i zapadnoj Europi.
Koncesionar pritom ima obavezu izgradnje druge faze – dodatnih 280 metara operativne obale, u roku od deset godina, uz izgradnju i opremanje platoa u zaobalju, kada će kapacitet terminala biti povećan na milijun TEU-a godišnje.
