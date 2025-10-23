smanjenje poreza na dohodak
Iva Rinčić: Prosječna riječka obitelj će imati oko 400 eura više godišnje
Prihodi rastu, proračun bilježi višak, a gospodarski pokazatelji su pozitivni, kaže riječka gradonačelnica
Gradonačelnica Iva Rinčić potpisala je nacrt odluke prema kojoj bi se smanjile i najniža i najviša stopa poreza na dohodak od 1. siječnja 2026. godine. Prema nacrtu odluke dosadašnja niža stopa poreza na dohodak s 22 posto smanjuje se na 20, a viša stopa s 32 na 25 posto. Ako Gradsko vijeće prihvati prijedlog Ive Rinčić, proračun Grada Rijeke ostat će bez devet milijuna eura, a građanima će na plaćama na mjesečnoj razini ostajati, ovisno o visini plaće, od 20-ak do oko 150 eura. Dakle, najviše će svakako profitirati oni s najvećim plaćama, piše Novi list.
Promišljen potez
Gradonačelnica Iva Rinčić je za Novi list objasnila da se porez na dohodak smanjuje jer su se za to stvorili stvarni, stabilni uvjeti.
"Prihodi Grada rastu, proračun bilježi višak, a gospodarski pokazatelji su pozitivni. Drugim riječima, imamo fiskalni prostor da građanima vratimo dio onoga što zajedno stvaramo. Ova odluka nije politički refleks, nego promišljen i najavljen potez. Donosimo je jer smo obećali da ćemo to učiniti čim se za to stvore realni uvjeti. Naš cilj je da stabilnost proračuna ne bude sama sebi svrha, nego alat kojim podižemo kvalitetu života naših sugrađana. Tako sada spuštamo nižu stopu poreza na dohodak s 22 na 20 posto, a višu s 32 na 25 posto. Time će prosječna riječka obitelj imati oko 400 eura više godišnje u svom kućnom proračunu. Znam da to mnogima nije dovoljno, no svaki euro koji ostane obiteljima znači više prostora za potrebe i planiranje budućnosti", izjavila je Rinčić.
Kaže da je svjesna da će gradski proračun ostati bez milijuna eura.
"Ova odluka donosi i smanjenje prihoda gradskog proračuna od oko devet milijuna eura godišnje, no donosimo je svjesno i odgovorno s ciljem boljeg standarda građana. Nije nam cilj stvarati višak i držati ga na računu; taj višak vraćamo onima koji ga stvaraju, našim građanima i lokalnoj ekonomiji. Naše projekcije pokazuju da će ukupni prihodi od poreza i dalje ostati stabilni. Dakle, planirani projekti, ulaganja u škole, vrtiće, kvartovske garaže, kulturu i sport, nastavljaju se bez odgode. Ovakvim smanjenjem poreza na dohodak, uz očekivani gospodarski rast, zapravo se odričemo daljnjeg rasta gradskih prihoda u 2026. godini, uz paralelne poteze efikasnijeg upravljanja postojećim resursima. Dakle, nećemo imati pad prihoda, već stabilizaciju na visokoj i sigurnoj razini. Ova je mjera potpuno pokrivena rastom prihoda i ušteda koje ostvarujemo boljim upravljanjem i racionalizacijom troškova – i upravo zato možemo rasteretiti građane i poduzetnike, bez ikakvih rezova", pojasnila je riječka gradonačelnica.
Provođenje reformi
Ona je naglasila da je ova odluka prvi korak, te da će naredni ovisiti o gospodarskim pokazateljima u budućnosti.
"Uz to, provodimo reforme u komunalnom sustavu i razmatramo korištenje različitih dostupnih financijskih instrumenata kako bi se novac usmjerio tamo gdje donosi stvarnu vrijednost – u razvoj gospodarstva, potporu mladima i podršku poduzetnicima. Rijeka smanjuje poreze jer vjerujemo u svoje građane i u njihovu snagu da stvaraju bolji grad. Naš je zadatak da im u tome olakšamo, da gradimo zajednicu u kojoj se isplati živjeti, raditi i ostati. Stabilne financije za nas nisu cilj, nego sredstvo da svi živimo bolje. Kad obiteljima ostane više, i grad raste brže. I to je Rijeka kakvu zajedno gradimo, zaključila je gradonačelnica Rinčić.
