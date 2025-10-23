Iva Rinčić: Prosječna riječka obitelj će imati oko 400 eura više godišnje

"Prihodi Grada rastu, proračun bilježi višak, a gospodarski pokazatelji su pozitivni. Drugim riječima, imamo fiskalni prostor da građanima vratimo dio onoga što zajedno stvaramo. Ova odluka nije politički refleks, nego promišljen i najavljen potez. Donosimo je jer smo obećali da ćemo to učiniti čim se za to stvore realni uvjeti. Naš cilj je da stabilnost proračuna ne bude sama sebi svrha, nego alat kojim podižemo kvalitetu života naših sugrađana. Tako sada spuštamo nižu stopu poreza na dohodak s 22 na 20 posto, a višu s 32 na 25 posto. Time će prosječna riječka obitelj imati oko 400 eura više godišnje u svom kućnom proračunu. Znam da to mnogima nije dovoljno, no svaki euro koji ostane obiteljima znači više prostora za potrebe i planiranje budućnosti", izjavila je Rinčić.