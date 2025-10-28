VREMENSKA PROGNOZA
Pripremite se na južinu i kišu, evo kad je izgledno jače pogoršanje
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno vedro je diljem zemlje, tek mjestimice ima manje do umjerene naoblake, osobito u Gorskom kotaru i Lici. Također, u unutrašnjosti lokalno ima i magle, vozače se poziva na oprez. U nastavku utorka prevladavat će uglavnom sunčano, lokalno uz manju do umjerenu naoblaku.
U noći na srijedu treba računati na malo kiše na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Drugdje će biti uglavnom suho i pretežno sunčano.
I tijekom četvrtka će oborine biti na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru, ali i južnije, u Lici i Dalmaciji, prolazno moguće i u središnjoj i sjevernoj unutrašnjosti.
Nestabilno vrijeme nastavit će se i u petak. Oborina je naizglednija na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Uz južinu, posvuda toplije.
Nestabilno vrijeme nastavlja se i za vikend.
U subotu su nestabilnosti izglednije duž Jadrana i uz Jadran, dok će nedjelja donijeti jače pogoršanje, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.
