Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Pripremite se na južinu i kišu, evo kad je izgledno jače pogoršanje

author
Tea Blažević
|
28. lis. 2025. 07:12
kiša, nevrijeme, kišobran, pljusak
Pixabay/ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Pretežno vedro je diljem zemlje, tek mjestimice ima manje do umjerene naoblake, osobito u Gorskom kotaru i Lici. Također, u unutrašnjosti lokalno ima i magle, vozače se poziva na oprez. U nastavku utorka prevladavat će uglavnom sunčano, lokalno uz manju do umjerenu naoblaku. 

U noći na srijedu treba računati na malo kiše na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Drugdje će biti uglavnom suho i pretežno sunčano.

I tijekom četvrtka će oborine biti na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru, ali i južnije, u Lici i Dalmaciji, prolazno moguće i u središnjoj i sjevernoj unutrašnjosti.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i u petak. Oborina je naizglednija na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Uz južinu, posvuda toplije.

Nestabilno vrijeme nastavlja se i za vikend.

U subotu su nestabilnosti izglednije duž Jadrana i uz Jadran, dok će nedjelja donijeti jače pogoršanje, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ