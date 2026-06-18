Udruga Franak najavljuje: Borba za punu odštetu seli na Ustavni sud

Mediji su ranije izvijestili da je Vrhovni sud u slučaju 'švicarac' donio odluku kako potrošač koji je konvertirao CHF kredit nema pravo na povrat glavnice preplata iz ništetnih odredbi, ali mu se priznaje pravo na zatezne kamate do dana konverzije, i to za razdoblje od sklapanja temeljnog ugovora o kreditu do dana prestanka obveze izvršenom konverzijom, odnosno do 30. rujna 2015. godine.