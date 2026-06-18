ističu izdvojena mišljenja
Udruga Franak najavljuje: Borba za punu odštetu seli na Ustavni sud
Udruga Franak izvijestila je u četvrtak da je Vrhovni sud donio odluku prema kojoj potrošači s konvertiranim kreditima imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose do dana konverzije.
Oglas
Kako navodi udruga na svojim Facebook stranicama, odluka je donesena glasanjem devet naprema četiri odnosno da su suci Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj dali izdvojena mišljenja kojima pobijaju većinski stav proširenog vijeća najvišeg suda.
''Njihova izdvojena mišljenja bit će od velike pomoći na Ustavnom sudu'', navodi udruga.
Franak ističe kako zatezne kamate čine svega 20 posto od ukupnog obeštećenja te da će se o pitanju troškova odlučivati naknadno.
''Zasad ostaje da svaka strana plaća svoj dio troška, ali to nije održivo. Banke će morati platiti najmanje 30 posto našeg troška po Zakonu o parničnom postupku, ali po pravu EU morale bi platiti puni trošak'', stoji u objavi Udruge Franak.
Mediji su ranije izvijestili da je Vrhovni sud u slučaju 'švicarac' donio odluku kako potrošač koji je konvertirao CHF kredit nema pravo na povrat glavnice preplata iz ništetnih odredbi, ali mu se priznaje pravo na zatezne kamate do dana konverzije, i to za razdoblje od sklapanja temeljnog ugovora o kreditu do dana prestanka obveze izvršenom konverzijom, odnosno do 30. rujna 2015. godine.
Te zatezne kamate pripadaju u punom iznosu i ne umanjuju se za iznos preplate utvrđene u konverziji, dodali su.
Vrhovni sud izvijestio je 27. svibnja da je prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu kolokvijalno nazvanom "konvertirani krediti u CHF“ te da će o njoj biti obaviještena javnost nakon što odluka bude napisana te otpremljena strankama.
Iz Udruge Franak, koja je tražila održavanje javne sjednice, ranije su izvijestili da su uz pomoć financijskih stručnjaka proveli novu analizu kojom je procijenjeno da je ukupno obeštećenje građanima s konvertiranim kreditima u švicarskim francima oko 700 milijuna eura.
Naveli su i da je prema ranijim procjenama obeštećenje bilo na razini od 1,2 milijarde eura te da su novu procjenu napravili "potaknuti svakodnevnim napadima Hrvatske udruge banaka" da bi opstojnost rada banaka bila dovedena u pitanje kad bi potrošači bili obeštećeni u skladu sa zakonom.
Hrvatska udruga banaka (HUB) uzvratila je da se o pravnim učincima konverzije kredita u švicarskim francima mora odlučivati neovisno, bez javnih pritisaka i diskreditiranja sudaca, stručnjaka i medija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas