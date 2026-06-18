ŽESTOKA REAKCIJA
Hajdaš Dončić o presudi Vrhovnog suda u slučaju "švicarca": Ovo je ruganje građanima u lice!
Nakon što je Vrhovni sud objavio pravno shvaćanje prema kojem korisnici kredita u švicarskim francima koji su svoje kredite konvertirali u euro nemaju pravo na dodatno obeštećenje po osnovi ništetnih ugovornih odredbi, uslijedile su oštre političke reakcije.
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Odluka, koja će imati značajne posljedice za desetke tisuća građana koji su godinama vodili pravne bitke s bankama, izazvala je nezadovoljstvo među dužnicima i otvorila novo političko pitanje odnosa države prema bankarskom sektoru.
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je kako do ovakvog ishoda ne bi došlo da je njegova stranka danas na vlasti, podsjetivši na zakon kojim je SDP-ova vlada 2015. omogućila konverziju kredita u švicarskim francima.
"Da je SDP na vlasti, ovo se ne bi dogodilo. Mi smo zakonom o švicarcima stjerali banke u kut i pokazali da država može zaštititi svoje ljude", poručio je Hajdaš Dončić.
Ocijenio je da je odluka Vrhovnog suda "čista katastrofa" te da predstavlja "ruganje građanima u lice", posebno onima koji su godinama tražili pravdu nakon što su se našli pogođeni rastom tečaja švicarskog franka i spornih kreditnih uvjeta.
Hajdaš Dončić pritom je prozvao premijera Andreja Plenkovića, ustvrdivši da je njegova Vlada dopustila bankarskom sektoru da zaštiti vlastite interese.
"Baš me zanima kako će Plenković komentirati ovu odluku. Plenković je dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru", rekao je predsjednik SDP-a.
"Vlada ostala po strani"
Kao dodatni argument naveo je podatak da su banke, prema njegovim riječima, u posljednjim godinama iz Hrvatske iznijele milijarde eura dobiti.
"Isto kao što im je dozvolio da iz Hrvatske u zadnjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu šest milijardi eura dobiti", ustvrdio je.
Predsjednik SDP-a smatra da je Vlada tijekom cijelog procesa ostala po strani te da nije javno stala uz građane koji su očekivali povoljniji ishod sudskog postupka.
"Jeste li čuli Plenkovića da je radio kakav javni pritisak oko ovog slučaja kredita u švicarcima? Je li stao uz građane? Naravno da nije", rekao je Hajdaš Dončić.
Zaključno je optužio premijera za dvostruke kriterije u javnom djelovanju.
"Plenković je spreman zgražati se nad jednom neprimjerenom riječi u javnom prostoru, ali sada, kad su banke namagarčile hrvatske građane, šuti i kaže da on tu ne može ništa", poručio je predsjednik SDP-a.
Odluka Vrhovnog suda predstavlja kraj jednog od najdugotrajnijih i najznačajnijih pravnih sporova između građana i banaka u Hrvatskoj, no političke rasprave o odgovornosti države i zaštiti potrošača time očito nisu završene.
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