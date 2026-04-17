Udruga Krijesnica: Djeca oboljela od raka i dalje bez jednakog pristupa liječenju

Udruga Krijesnica upozorila je u petak, uoči Europskog dana prava pacijenata, da djeca oboljela od malignih bolesti i dalje nemaju jednak pristup suvremenim dijagnostičkim i terapijskim mogućnostima, zbog čega su obitelji često prisiljene same financirati ključne dijelove liječenja.
Iz udruge ističu da pravo na liječenje u praksi često ne znači i dostupnost potrebnih postupaka.
"U praksi, dio dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su ključni za tijek liječenja nije dostupan kroz hrvatski zdravstveni sustav, zbog čega obitelji često same preuzimaju organizaciju i financiranje liječenja", navode iz Krijesnice.
Posebno problematičnim smatraju to što napredne analize tumorskog tkiva i personalizirani dijagnostički testovi, koji mogu značajno utjecati na ishod liječenja, nisu pokriveni javnim sustavom.
Primjerice, testovi za procjenu mogućnosti primjene ciljane terapije ili učinkovitosti određenih lijekova mogu doseći cijene od nekoliko tisuća do više od 13.000 eura, dok dodatne dijagnostičke pretrage također predstavljaju velik financijski teret.
U slučajevima kada su iscrpljene standardne metode liječenja, obitelji se okreću dodatnim terapijama, čiji ukupni troškovi mogu premašiti 30.000 eura.
Izvršna direktorica udruge Mirela Stanić-Popović upozorila je da troškovi liječenja često dolaze neočekivano i u najtežim trenucima za obitelji.
"Riječ je o troškovima koji se pojavljuju iznenada, ne mogu se planirati i dolaze u trenucima kada su obitelji već financijski i emocionalno iscrpljene. U takvim situacijama, pristup liječenju ne ovisi samo o medicinskoj potrebi, nego i o mogućnosti da se potrebna financijska sredstva osiguraju na vrijeme", istaknula je.
Dodala je kako pristup liječenju često ovisi o kapacitetima i informiranosti roditelja, što dodatno produbljuje nejednakosti.
Krijesnica je pokrenula inicijativu za osnivanje posebnog fonda u suradnji s Ministarstvom zdravstva koji bi omogućio pravovremeno financiranje zahtjevnih oblika liječenja, no iz ministarstva su, kako navode, odgovorili da takva inicijativa trenutačno nije među prioritetima.
"To u prijevodu znači da se dostupnost liječenja za djecu oboljelu od malignih bolesti prebacuje na obitelji i zajednicu", upozoravaju iz udruge.
Udruga apelira da pravo na liječenje ne smije ovisiti o financijskim mogućnostima obitelji, već biti jednako dostupno svoj djeci kojoj je potrebno.
