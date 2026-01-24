Sve manja smrtnost od raka kod mlađih osoba, jedan je iznimka: Ovo su simptomi

Unsplash

Jenna Scott sjeća se radosti trudnoće sa svojim prvim i jedinim djetetom, ali i snažnih bolova u trbuhu koji su je pratili tijekom tog razdoblja. Na njezine pritužbe liječnici su joj govorili da je riječ o uobičajenim tegobama koje „dolaze s trudnoćom“.

No ni nakon poroda bolovi nisu prestali. Više od godinu dana kasnije, Scott je dobila dijagnozu koja joj je promijenila život — rak debelog crijeva u četvrtom stadiju. Imala je 31 godinu.

„Nakon kolonoskopije, kad sam se probudila, u sobi su bili moj suprug, liječnik i četiri medicinske sestre. Gastroenterolog je rekao da ne treba čekati patohistološki nalaz da bi znao da imam rak“, napisala je Scott, danas 39-godišnjakinja.

Rak se s debelog crijeva proširio na jetru. „Cijeli život bila sam zdrava, sportašica, nisam ni jela crveno meso. U jednom trenutku sve se promijenilo. Riječ ‘rak’ nije postojala u mom svijetu — rak znači smrt“, navela je.

Najsmrtonosniji rak za mlađe od 50 godina

U zabrinjavajućem trendu, rak debelog crijeva postao je vodeći uzrok smrti od raka među osobama mlađima od 50 godina u SAD-u, pokazuje novo istraživanje objavljeno u medicinskom časopisu JAMA.

Prema podacima, smrtnost od raka debelog i završnog crijeva u toj dobnoj skupini raste prosječno 1,1 posto godišnje od 2005. godine, dok kod ostalih vrsta raka bilježi pad.

„Ne znamo zašto se to događa. Smrtnost od drugih vodećih karcinoma kod mladih pada — jedino kod raka debelog crijeva raste“, rekao je dr. Ahmedin Jemal iz Američkog društva za borbu protiv raka.

Od 1990. do 2023. godine u SAD-u je više od 1,2 milijuna ljudi umrlo od raka prije 50. godine života, no ukupna stopa smrtnosti pala je za 44 posto — iznimka je upravo kolorektalni rak, piše CNN.

Kasna dijagnoza i zanemareni simptomi

Stručnjaci upozoravaju da se više od 60 posto oboljelih mlađih od 50 godina dijagnosticira tek u trećem ili četvrtom stadiju bolesti, kada su izgledi za izlječenje znatno manji.

„Osobe mlađe od 45 godina ne ulaze u rutinski program probira, pa se rak otkriva tek kada se pojave simptomi, a tada je bolest često već uznapredovala“, istaknula je onkologinja dr. Andrea Cercek.

Simptomi raka debelog crijeva uključuju:

krv u stolici ili rektalno krvarenje



dugotrajne promjene u pražnjenju crijeva



stalne bolove u trbuhu



umor i slabost



neobjašnjiv gubitak težine



Liječnici upozoravaju da se simptomi kod mladih često zanemaruju ili pogrešno pripisuju bezazlenim stanjima, poput hemoroida, što dodatno odgađa dijagnozu.

Poziv na svijest i ranije preglede

Preporuka je da osobe prosječnog rizika započnu redovite preglede u dobi od 45 godina, no u SAD-u je trenutačno samo 37 posto osoba između 45 i 49 godina obuhvaćeno probirima.

„Probiri ne samo da otkrivaju rak u ranoj fazi, već mogu i spriječiti njegov razvoj uklanjanjem polipa“, naglašavaju stručnjaci.

Danas se u SAD-u svakih 25 minuta dijagnosticira novi slučaj raka debelog crijeva kod osobe mlađe od 50 godina.

„Moramo zaustaviti ovaj porast smrtnosti“, poručuje Jenna Scott. „Potrebna je veća svijest, brže reagiranje i prestanak ignoriranja simptoma kod mladih ljudi.“