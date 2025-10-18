Grmoja: Budem li predsjednik stranke, Most ću pretvoriti u narodni pokret

Saborski zastupnik Mosta, Nikola Grmoja rekao je u Osijeku da će, postane li predsjednik stranke, Most pretvoriti u narodni pokret koji osluškuje bilo naroda, sluša probleme običnih ljudi i onda o tim problemima progovarati i nudi rješenja.
Oglas
Jesen u Mostu obilježena je pripremama za unutarstranačke izbore koji će, kako je nedavno rekao predsjednik stranke Božo Petrov, biti održani krajem listopada ili početkom studenoga.
U sklopu obilaska Hrvatske kandidat za predsjednika Mosta, Grmoja, u Osijeku je s konferencije za novinare izjavio da Hrvatska ne smije biti zemlja u kojoj oko milijun i dvjesto tisuća ljudi živi na pragu siromaštva, od čega su polovica umirovljenici.
"Gotovo sto tisuća naših radnika, obično ljudi koji rade u privatnom sektoru, radi za minimalac", dodao je.
Grmoja kaže da će mu Slavonija biti u fokusu zato što je u ovim globalnim nesigurnim vremenima jako važna samodostatnost, proizvodnja hrane.
"Čak tamo gdje smo bili samodostatni, primjerice u peradarstvu, imamo probleme jer se ide u uništavanje proizvođača, naših ljudi koji se bave peradarstvom, na uštrb nekakvih stranih uvoznih lobija", dodao je.
Naveo je i problem s afričkom svinjskom kugom i tvrdi da se temeljem jednog pozitivnog nalaza ide u eutanaziju deset tisuća svinja.
Problem vidi i u uvozu strane radne snage i smatra da se moraju vratiti kvote za uvoz strane radne snage.
"Zašto imamo sto tisuća ljudi koji rade za minimalac, jer je lakše poslodavcima uvesti stranog radnika, čak mu i privremeno dati i smješta i hranu i sve ostalo", kaže Grmoja.
"Mora doći do povećanja plaća kako bi ljudi ostajali u Hrvatskoj i trebamo ulagati u naše selo, u našu samodostatnost, u proizvodnju hrane", dodao je.
"Inflacija neće stati"
Vijećnik Mosta u Gradskom vijeću Osijeka i profesor s osječkog Ekonomskog fakulteta Željko Požega ocijenio je najvećim problemom inflaciju.
"Inflacija neće stati zbog nekontroliranog i bez ikakve ekonomske logike ubrizgavanja silnog novca iz europskih fondova u Hrvatsko gospodarstvo", izjavio je Požega.
Dodao je da se prije nešto više od godinu dana, dolaskom tvrtke Jabil u Osijek najavljivalo da će ova američka tvrtka kratkoročno zaposliti oko 1500 radnika, a dugoročno, u četiri godine, oko 4500 radnika.
"Danas imamo situaciju da Jabil posluje više od godinu dana na području Osijeka, a trenutačno imaju samo jednu proizvodnu liniju i 111 zaposlenih. Tražimo odgovore da li će te najave, od oko 5000 novih radnih mjesta, biti ostvarene i kada", rekao je Požega.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas