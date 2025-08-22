Uskoro će izbori u Mostu. Analitičar: "Tamo tinja sukob, akteri su zauzeli pozicije prema HDZ-u"

"Da moram birati između jugoslavenske ljevice i HDZ-a, uvijek će mi biti prihvatljiviji HDZ. Ja bih volio da HDZ vodi Ivan Anušić, onda bih ja sigurno puno toga kod njih potpisao. Jer Plenković je ipak, iako je vješt u tome što radi, pripadnik centra. On je liberal po habitusu. Ali, HDZ nije samo Andrej Plenković, i vjerujem da će i kod njih doći jedna desnija opcija. To bi mi bilo i puno prihvatljivije", poručio je Miletić.