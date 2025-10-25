Pavličeku novi mandat na čelu Hrvatskih suverenista

"Pobjedili smo proljetos u povjesnoj političkoj bitci za Vukovar i tu smo pokazali koliko smo autentični i čista obraza i da radimo ono što mislimo, a građani su pokazali da to cijene poklanjajući nam povjerenje za upravljanje Vukovarom", poručio je Pavliček u govoru na izbornom saboru dodajući kako se Hrvatski suverenisti "nisu prodali za Judine škude kao neki".