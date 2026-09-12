Policija otkrila nove detalje o napadu u zagrebačkoj školi

U blizini samog mjesta događaja nalazilo se devetero maloljetnika, a što je kod njih izazvalo osjećaj straha za vlastiti život.



"Ozlijeđenom maloljetniku i zaposlenici pružena je liječnička pomoć u zdravstvenim ustanovama na području Zagreba.



Osumnjičenom maloljetniku radi stanja u kojem se nalazio liječnička pomoć pružena je u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi nakon čega je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje", objavila je policija.

