DOVRŠENO ISTRAŽIVANJE
Policija otkrila nove detalje o napadu u zagrebačkoj školi
Zagrebačka policija je po dovršetku kriminalističkog istraživanja objavila detalje napada u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi, u kojem je u petak učenik ozlijedio drugog učenika i spremačicu (59).
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Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju na štetu maloljetnika, kaznenog djela ubojstva u pokušaju na štetu dvije zaposlenice škole starosti 59 godina te kaznenog djela povrede djetetovih prava na štetu devetero maloljetnika.
Sumnja se da je osumnjičeni maloljetnik jučer, 11. rujna oko 8 sati na Trešnjevci, na području Voltinog, u odgojno-obrazovnoj ustanovi, nožem ozlijedio drugog maloljetnika i 59-godišnju zaposlenicu, čime je svjesno ugrozio njihov život, a nakon čega su ga svladali zaposlenici ustanove i zadržali do dolaska policije.
Ujedno, osumnjičenik je oštrim predmetom pokušao ozlijediti i drugu 59-godišnju zaposlenicu.
U blizini samog mjesta događaja nalazilo se devetero maloljetnika, a što je kod njih izazvalo osjećaj straha za vlastiti život.
"Ozlijeđenom maloljetniku i zaposlenici pružena je liječnička pomoć u zdravstvenim ustanovama na području Zagreba.
Osumnjičenom maloljetniku radi stanja u kojem se nalazio liječnička pomoć pružena je u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi nakon čega je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje", objavila je policija.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni maloljetnik predan je pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.
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