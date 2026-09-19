Giuseppe Cavo Dragone
NATO o ruskoj prijetnji: "Oružje je spremno! U slučaju napada, znamo što trebamo učiniti"
NATO je spreman odgovoriti na moguću rusku eskalaciju na istočnom krilu Europe, izjavio je u subotu predsjednik Vojnog odbora NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone, u jeku sve češćih upozorenja da bi Moskva mogla izvesti inscenirani napad.
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„Savez je spreman, struktura je spremna, vojnici... oružje je spremno“, rekao je Dragone novinarima tijekom redovitog sastanka najviših vojnih zapovjednika 32 članice NATO-a u Kopenhagenu. Dodao je da NATO nastavlja raditi na povećanju tih snaga „brojčano, ali i u pogledu njihove sofisticiranosti“.
Njegove izjave dolaze nakon sve češćih upozorenja europskih čelnika na moguću rusku eskalaciju u Europi. Poljski premijer Donald Tusk u četvrtak je rekao da bi Moskva „u sljedećih nekoliko mjeseci“ mogla poslati dronove ili projektile na teritorij neke od članica NATO-a na prvoj crti te tako insceniranom provokacijom testirati Savez. Na taj su rizik poslije upozorile i Francuska i Nizozemska, piše Politico.
Europa se posljednjih tjedana suočava sa sve većim brojem povreda zračnog prostora i pokušaja sabotaže, dok napetosti s Rusijom nastavljaju rasti zbog njezine invazije na Ukrajinu. Američka obavještajna izvješća u kolovozu upozorila su da Moskva planira ograničeni napad na neku članicu NATO-a u sljedećih nekoliko godina.
Dragone je rekao da generali NATO-a u subotu nisu raspravljali o najnovijim upozorenjima, ali je istaknuo da Savez ima spremnih „4000 stranica“ vojnih planova za zaštitu istočnog krila, počevši od scenarija koji uključuju „minimalnu krizu ili uplitanje na našem teritoriju“. Članice NATO-a 2023. godine, nakon početka sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu, dogovorile su tri operativna regionalna obrambena plana.
Saveznici su „spremni u slučaju eskalacije“, rekao je Dragone.
„U slučaju napada, znamo što trebamo učiniti.“
„Nepromišljeno ponašanje Rusije tijekom posljednjih tjedana i mjeseci... nastavlja testirati odlučnost saveznika“ te „ima za cilj potkopati povjerenje i oslabiti naše jedinstvo“, rekao je Dragone.
„Želim biti jasan – ti nas pokušaji ne razjedinjuju. Oni izoštravaju naše sposobnosti i čine nas mnogo ujedinjenijima i odlučnijima“, dodao je.
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