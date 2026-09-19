NATO o ruskoj prijetnji: "Oružje je spremno! U slučaju napada, znamo što trebamo učiniti"

Njegove izjave dolaze nakon sve češćih upozorenja europskih čelnika na moguću rusku eskalaciju u Europi. Poljski premijer Donald Tusk u četvrtak je rekao da bi Moskva „u sljedećih nekoliko mjeseci“ mogla poslati dronove ili projektile na teritorij neke od članica NATO-a na prvoj crti te tako insceniranom provokacijom testirati Savez. Na taj su rizik poslije upozorile i Francuska i Nizozemska, piše Politico.