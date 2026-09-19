Kako će izgledati novi euro?

Druga serija prijedloga za motive ima ptice. Na novčanici od 5 eura je zidna puzavica (Tichodroma muraria), na 10 je vodomar (Alcedo atthis), na 20 pčelarica (Merops apiaster). Jedina ptica koju će možda prvo prepoznati više Europljana je na 50 eura - bijela roda (Ciconia ciconia), ali onda opet dolaze ptice poznate samo ozbiljnim ljubiteljima: na 100 eura je sabljarka ili avoceta (Recurvirostra avosetta) i na najvećem apoenu od 200 eura je atlantska strmoglavka (Morus bassanus). Tu problem nisu samo ptice koje današnje, sve više urbano stanovništvo Europske unije uopće ne poznaje, nego je jedva neka od tih ptica doista "europska". Ako bi to bio kriterij, onda bi se tu trebao naći na primjer bjeloglavi sup ili tetrijeb gluhan - da navedemo samo neke, mnogo tipičnije ptice Starog kontinenta.