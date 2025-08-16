Ugašen požar na zagrebačkoj Peščenici

Ugašen je požar koji je noćas izbio u proizvodnom pogonu u Planinskoj ulici na Peščenici, a ozlijeđenih nije bilo, izvijestila je u subotu zagrebačka policija dok mediji navode kako je riječ o tvrtki Pan-Pek.
Požar je izbio u 00.45 sati iz zasad neutvrđenog razloga, a očevid slijedi, priopćila je kratko policija.
Po pisanju medija zahvaćeno je 1000 četvornih metara krovišta te silos u sklopu pekarskog kompleksa.
