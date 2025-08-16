Oglas

BUKNUO SINOĆ

Ugašen požar na zagrebačkoj Peščenici

author
Hina
|
16. kol. 2025. 11:41
vatrogasci
Josip Mikacic/PIXSELL/Ilustracija

Ugašen je požar koji je noćas izbio u proizvodnom pogonu u Planinskoj ulici na Peščenici, a ozlijeđenih nije bilo, izvijestila je u subotu zagrebačka policija dok mediji navode kako je riječ o tvrtki Pan-Pek.

Oglas

Požar je izbio u 00.45 sati iz zasad neutvrđenog razloga, a očevid slijedi, priopćila je kratko policija.

Po pisanju medija zahvaćeno je 1000 četvornih metara krovišta te silos u sklopu pekarskog kompleksa.

Teme
Peščenica požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ