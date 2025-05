Hoće li nova odluka zbunjivati kupce? Šefica HUZP-a: "Odlazak u trgovinu postaje znanstvena ekspedicija"

"Ti cjenici se ne objavljuju, to je zabluda. Njih trgovci moraju objaviti da bi bili dostupni onima koji će održavati aplikacije. Mi obični potrošači ne moćemo otići na stranicu nekog trgovačkog lanca i vidjeti taj cjenik. To je samo za one koji izrađuju aplikacije. Oni će napraviti usporedbu cijena, a potrošač, ako želi, može skinuti neku od tih aplikacija i tražiti određeni proizvod. Recimo, ako želim kupiti deterdžent za pranje rublja u pakiranju od 3 kilograma, u aplikaciji ću vidjeti gdje je najpovoljnija cijena. Tako bi to trebalo funkcionirati. No, pitanje je hoće li tako i biti. Kod nas ni zakon sile teže više ne djeluje", ironično je dometnula.