HUP protiv novih pravila: "Sidrene cijene posebno će opteretiti male poduzetnike"

Traži provedbu SME testa, odnosno provjeru učinka propisa na mala i srednja poduzeća kako bi se provjerilo hoće li nova pravila nerazmjerno opteretiti male i srednje tvrtke u odnosu na velike, te koliko će nova mjera poduzetnike koštati, koliko će administrativnog vremena zahtijevati te je li taj teret razmjeran koristima koje se od mjere očekuju.