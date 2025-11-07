Uhićen 41-godišnjak zbog sumnje u višestruko spolno zlostavljanje djece

PU koprivničko-križevačka i Služba kibernetičke sigurnosti Ravnateljstva policije proveli su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim državljaninom sa sjevera Hrvatske zbog sumnje da je počinio više kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.
Oglas
Iz Policijske uprave su izvijestili da je osumnjičeni tijekom duljeg razdoblja putem internetskih platformi pristupao, pribavljao, pohranjivao i dijelio materijale koji prikazuju spolno zlostavljanje djece, čime je počinio četiri kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju.
Također, sumnjiči se za još 11 kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju, upoznavanja djece za pornografiju i mamljenja djece radi zadovoljenja spolnih potreba. Kaznenim djelima, sumnja se, podvrgnute su četiri žrtve iz Hrvatske.
Muškarac je godinama sudjelovao u više međunarodnih grupa za razmjenu ilegalnih materijala koristeći aplikacije s end-to-end enkripcijom. U komunikaciji je sudjelovalo najmanje 150 osoba.
Pretragom uređaja pronađeno je više od 200 fotografija i videozapisa zabranjenog sadržaja, a 41-godišnjak je koristio lažne profile za komunikaciju sa žrtvama.
Istraga je pokrenuta nakon dojave Europola, temeljem informacija Nacionalnog centra za nestalu i eksploatiranu djecu (NCMEC) iz SAD-a. Oni su obavijestili policiju da je korisnik s IP adresnog područja Hrvatske distribuirao materijale seksualnog zlostavljanja djece.
Istraživanje se nastavlja radi identifikacije svih potencijalnih žrtava i prikupljanja dodatnih digitalnih dokaza.
Policija apelira na roditelje i skrbnike da nadziru online aktivnosti djece te svaku sumnju na zlouporabu prijave policiji ili putem platforme Red Button, ističući kako je zaštita djece od seksualnog zlostavljanja jedan od njezinih najviših prioriteta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas