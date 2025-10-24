Ured pravobraniteljice za djecu za N1 komentirao slučaj spolnog zlostavljanja djeteta

Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje među najtežim su oblicima kršenja prava djeteta. Uz bezrezervnu osudu ovakvih djela, nužno je da se otkrivanje, procesuiranje i kažnjavanje bude provedeno brzo, a da se visinom kazne počinitelju i društvu pošalje poruka o tome da se zlo prema djetetu neće tolerirati.