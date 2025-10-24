"Zgroženi smo"
Ured pravobraniteljice za djecu za N1 komentirao slučaj spolnog zlostavljanja djeteta
Ured pravobraniteljice za djecu za N1 je komentirao veliku međunarodnu akciju u kojoj je uhićen Hrvat koji je spolno zlostavljao dijete i vodio veliku grupu s pedofilskim sadržajem.
"Ured pravobranitelja za djecu, kao neovisno tijelo praćenja, nema izvršnih ovlasti te ne može komentirati pojedinačne slučajeve ili postupanja drugih tijela.
Ističemo kako smo zgroženi informacijama o navedenom slučaju spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, posebice činjenicom je tako velik broj članova bio uključen u razmjenu takvog sadržaja, a da se sumnja da je sam počinitelj počinio više kaznenih djela na štetu brojne djece.
Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje među najtežim su oblicima kršenja prava djeteta. Uz bezrezervnu osudu ovakvih djela, nužno je da se otkrivanje, procesuiranje i kažnjavanje bude provedeno brzo, a da se visinom kazne počinitelju i društvu pošalje poruka o tome da se zlo prema djetetu neće tolerirati.
Iako je u posljednjim godinama napravljen iskorak u pogledu pooštravanja kazni i ukidanja zastare za kaznena djela vezana za teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, Ured pravobranitelja za djecu zalaže se za strože kažnjavanje počinitelja tih kaznenih djela i donošenje jedinstvenog propisa za suzbijanje svih oblika nasilja nad djecom.
Kada je riječ o medijskom izvještavanju, ističemo da je uloga medija o jačanju svijesti o potrebi zaštite djece od spolnog nasilja i iskorištavanja vrlo važna, međutim podsjećamo da je u izvještavanju o ovakvim slučajevima potrebno posebno voditi računa o interesu djeteta.
Nije dopušteno u medijima objaviti identitet djeteta koje je bilo žrtva seksualnog nasilja ili iskorištavanja ni informaciju koja omogućuje otkrivanje identiteta djeteta. Također, nije opravdano iznošenje opisa seksualnog zlostavljanja, čak ni uz zaštićen i djetetov identitet jer mediji time čine dijete još ranjivijim u njegovu neposrednom okružju.
Pravobraniteljica za djecu objavila je niz preporuka o navedenoj temi koje su dostupne na sljedećoj poveznici: https://dijete.hr/hr/press/", napisali su.
