poginulo četvero ljudi
Uhićen prvi časnik katamarana koji se sudario s jedrilicom!
Splitska je policija uhitila 33-godišnjaka, prvog časnika katamarana, kojega dovode u vezu s teškom pomorskom nesrećom u nedjelju ujutro kad su se sudarili katamaran i jedrilica u Splitskim vratima gdje je poginulo četvero ljudi.
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U policiji su rekli da se provodi kriminalističko istraživanje nad 33- godišnjakom zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa.
Neslužbeno se doznaje da je riječ o prvom časniku posade katamarana "Krilo Eclipse" koji je sudjelovao u sudaru s jedrilicom na kojoj se nalazilo osam ljudi od kojih je četvero poginulo, a četvero ozlijeđeno.
Nezapamćena pomorska nesreća dogodila se dvadesetak minuta prije podneva u Splitskim vratima između otoka Brač i Šolta.
I katamaran i jedrilica su plovili prema Hvaru, s tim da je katamaran krenuo iz Splita dok je jedrilica plovila iz pravca Trogira. Nakon sudara, jedrilica je potonula na dubinu od 50 metara te je četvrta poginula osoba pronađena dan kasnije u kabini jedrilice.
Na katamaranu je bilo 118 putnika i posada, a nakon nesreće je bio u luci Milna.
Nakon što policija dovrši kriminalističko istraživanje očekuje se privođenje prvog časnika katamarana pritvorskom nadzorniku.
Neslužbeno se doznaje da ga se sumnjiči da je kazneno djelo počinio iz nehaja.
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