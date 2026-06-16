Kapetani nakon tragedije: "Trubio sam jedrilici, nikoga nije bilo za kormilom"

"Mogu vam kazati iz svoje prakse. Kada prolazim Splitskim kanalom, a više od 30 godina sam zaposlen na brodovima, na mostu smo ja, dežurni časnik i kormilar. Na pramcu, pokraj sidrenih vitala, uz radiovezu, nalaze se još dva člana palubne posade koji su uvijek u pripravnosti ako bi se, ne daj Bože, ugasio motor ili dogodio neki drugi problem, kako bi mogli oboriti sidra. To je pravilo i tako se radi u svakom uskom kanalu, bilo da je riječ o Drveničkom kanalu, Perzijskom zaljevu ili nekom drugom zahtjevnom plovnom području. To je stara škola", rekao je za HRT.