Mladić objavio video s Jadrana: "Ovo u Srbiji nitko ne prikazuje..."

"Nikome dlaka s glave ne nedostaje niti se ikome išta dogodilo. Ovo u Srbiji nitko ne prikazuje u medijima. Ovo nije poželjno da se prikazuje. Samo kad nađemo primjer nekih huligana koj upropaste srpski auto negdje u Hrvatskoj iz 2022. godine. E to se pušta na svuda, na RTS-u, na Pinku...", poručio je...