Poslao poruku Dačiću
Mladić objavio video s Jadrana: "Ovo u Srbiji nitko ne prikazuje..."
Video srpskog influencera koji ljetuje u Hrvatskoj u kratkom je roku prikupio tisuće pregleda i komentara.
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Objava srpskog influencera Dušana koji stoji iza Instagram profila gosn.barna, u kratkom je roku postala viralna nakon što je odlučio odgovoriti na tvrdnje srpskog ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića o sigurnosti srpskih turista u Hrvatskoj.
"Mislite li da je normalno da ministar i potpredsjednik Vlade jedne države izgovara ovako morbidne rečenice da naše ljude bacaju u more kada dođu na ljetovanje u Split?", upitao je na početku videa, a potom se predstavio.
"Na Hvaru sam, a još me nitko nije bacio u more"
"Dobar dan, gospodine Dačiću. Zovem se Dušan, pravoslavac sam iz Srbije. Već drugu godinu zaredom ljetujem ovdje. Zapravo, više nisam ni u Splitu, nego na Hvaru, a još me nitko nije bacio u more. Ne brinite, čuvam se", rekao je.
Ispričao je da je automobilom stigao iz Beograda te da ga je prije mjesec i pol parkirao u Splitu, prenosi Dnevnik.hr.
"Nitko mi nije taknuo auto", rekao je pokazujući pritom snimke brojnih automobila sa srpskim registracijama na različitim lokacijama. Dodao je da na takve prizore nailazi svakodnevno.
"Nikome dlaka s glave ne nedostaje niti se ikome išta dogodilo. Ovo u Srbiji nitko ne prikazuje u medijima. Ovo nije poželjno da se prikazuje. Samo kad nađemo primjer nekih huligana koj upropaste srpski auto negdje u Hrvatskoj iz 2022. godine. E to se pušta na svuda, na RTS-u, na Pinku...", poručio je...
Poručio je i da je upravo zbog onoga što svakodnevno vidi tijekom boravka u Hrvatskoj odlučio početi snimati takve videe.
"Mi ćemo se ovom suicidalnom politikom izdvojiti od cijelog svijeta i zaratiti te postati neprijatelji sa svima. Zbog ovoga što gledam svojim očima svaki dan, a ne onoga što mi programiraju u mozak na ekranu na televiziji u Srbiji - zbog toga sam počeo snimati ove klipove", rekao je.
Nižu se reakcije
Njegova objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a ispod videa nizali su se pozitivni komentari.
"Kako mi je drago da takve stvari objavljuješ. Srpkinja sam iz Njemačke, došla živjeti u Split tj. Omiš. Nikakve veze nemam s Dalmacijom, znači čisto iz ljubavi prema moru. Već dvije godine živim ovdje, sve dlakice još na glavi... Ne slušajte medije i širite ljubav", napisala je jedna korisnica.
"Takvi ljudi poput tebe nam danas trebaju više nego ikad. Nije važno tko je koje vjere, nacije ili odakle dolazi. Na kraju dana svi smo ljudi i svi želimo mir, poštovanje i priliku da živimo jedni uz druge", poručio je drugi korisnik.
"Uživaj i za nas koji nismo u Hrvatskoj, a rado je se sjećamo! Najljepše more", glasi još jedan od komentara.
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