HPB daje najveći kredit u povijesti: HAC-u ide više od dvije milijade eura, evo o čemu se radi

Tranša A u iznosu od 1,53 milijarde eura koristi se za refinanciranje postojećeg dugoročnog klupskog kredita iz 2023. godine, dok se tranša B, u iznosu od 600 milijuna eura usmjerava u financiranje novih kapitalnih ulaganja, među kojima je i izgradnja dionica autoceste A1 (Metković – most Pelješac – čvor Doli – Dubrovnik) i autoceste A7 (Križišće – Novi Vinodolski – Žuta Lokva).