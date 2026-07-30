VLADINO JAMSTVO
HPB daje najveći kredit u povijesti: HAC-u ide više od dvije milijade eura, evo o čemu se radi
Hrvatska poštanska banka (HPB) potpisala je u četvrtak najveći pojedinačni kreditni posao u svojoj dosadašnjoj povijesti, potpisavši s Hrvatskim autocestama (HAC) ugovor o kreditu do 2,13 milijardi eura, izvijestio je HPB.
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Ugovorom o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu do 2,13 milijardi eura, HPB preuzima refinanciranje postojećeg dugoročnog klupskog kredita iz 2023. godine te osigurava dodatna sredstva za nastavak izgradnje hrvatske autocestovne mreže. Za transakciju je vlada dala 100% državno jamstvo, kaže se u HPB-ovom priopćenju.
Ukupan iznos kredita podijeljen je u dvije tranše.
U što će povijesni kredit biti utrošen?
Tranša A u iznosu od 1,53 milijarde eura koristi se za refinanciranje postojećeg dugoročnog klupskog kredita iz 2023. godine, dok se tranša B, u iznosu od 600 milijuna eura usmjerava u financiranje novih kapitalnih ulaganja, među kojima je i izgradnja dionica autoceste A1 (Metković – most Pelješac – čvor Doli – Dubrovnik) i autoceste A7 (Križišće – Novi Vinodolski – Žuta Lokva).
Ovim ugovorom HPB potvrđuje ulogu pouzdanog financijskog partnera Republike Hrvatske u financiranju strateške infrastrukture, a povoljniji uvjeti refinanciranja rezultat su snažne pozicije banke, njezinog opredjeljenja za podršku ključnim nacionalnim projektima i ispunjenja misije stvaranja uvjeta za bolji život u Hrvatskoj, izjavio je predsjednik Uprave HPB-a, izjavio je Marko Badurina.
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