ODREĐEN PRITVOR
Poljski vandal iz Međugorja sve priznao: Htio sam pokazati da su Gospina ukazanja prevara
Sud Bosne i Hercegovine odredio je u četvrtak jednomjesečni pritvor poljskom državljaninu Bartłomieju Włodzimierzu Krakowiaku, osumnjičenom za skrnavljenje Gospinih kipova i podmetanje požara na vanjskom oltaru crkve sv. Jakova u Međugorju.
Sud BiH priopćio je da postoji osnovana sumnja da je 31-godišnjak počinio kaznena djela oštećenja ili rušenja vjerskih objekata, izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti te izazivanja opće opasnosti. Prihvaćen ja zahtjev tužiteljstva i određen je pritvor zbog opasnosti od bijega i procjene da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo. Sud BiH je pojasnio da pritvor može trajati do 28. kolovoza 2026. ili do drukčije odluke Suda BiH.
Obrana ima pravo uložiti žalbu u roku od 24 sata od rješenja o pritvoru, no žalba ne odgađa izvršenje. Sudsko vijeće o toj eventualnoj žalbi prema procedurama mora odlučiti u roku od 48 sati.
Odvjetnica: Nije postupao iz mržnje
No, kako su naveli mediji u BiH, Krakowiak je na početku ročišta odbijao branitelja, govoreći da mu odvjetnik nije potreban i da želi ostati u pritvoru. Sudac mu je objasnio da prema zakonu mora imati branitelja.
Tužiteljstvo BiH na ročištu je navelo da je Krakowiak tijekom ispitivanja rekao kako se ne kaje zbog svojih postupaka te da bi sve ponovio. Njegova braniteljica Denisa Gačanin usprotivila se tvrdnji da je osumnjičenik postupao iz mržnje.
Hina je ranije javila da je poljski državljanin Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak priznao je u četvrtak da je oskvrnuo Gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju zbog čega je Tužiteljstvo BiH zatražilo da mu se odredi pritvor, potvrdila je za Hinu njegova odvjetnica Danisa Gačanin.
"Sve je prevara"
Krakowiak je tijekom ročišta pred Sudom BiH koje je trajalo svega 15-tak minuta kao motiv za vandalizam naveo uvjerenje da su Gospina ukazanja u Međugorju i tvrdnje vidjelaca prijevara te da je svojim postupcima želio skrenuti pozornost javnosti na to. Tužiteljstvo BiH smatra da mu je potrebno odrediti pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a Sud BiH odluku bi trebao donijeti tijekom dana, navela je odvjetnica.
"U suštini je priznao radnje, ali drži se svoga stava i uvjerenja te razloga zbog kojih ih je počinio. To je njegovo uvjerenje i razočaranje nakon istraživanja i prikupljanja dokaza u Međugorju. Nije imao namjeru bilo koga povrijediti, nego je želio pokazati svoja viđenja", rekla je Gačanin.
Tužiteljstvo tvrdi da je sve planirao mjesecima
Tužiteljstvo BiH tvrdi da nije postupao impulzivno, nego da je kaznena djela planirao nekoliko mjeseci. Predstavnica obrane, niti sam Krakowiak tijekom postupka nije se protivio određivanju pritvora.
Odvjetnica Gačanin na upit kako će se postaviti ako bude određen pritvor nije željela detaljnije govoriti o budućem konceptu obrane, istaknuvši da je postupak tek u ranoj fazi.
Krakowiaka se tereti da je u noći na utorak crnom bojom oskvrnuo Gospine kipove na Podbrdu i kod Plavog križa, ispisao uvredljive poruke protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca te zapaljivom tekućinom polio i zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova. Tužiteljstvo BiH tereti ga za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti te narušavanje javnog reda i mira.
Uhićen je u utorak nešto prije 13 sati u mjestu Cerno kod Ljubuškog.
Od fanatičnog sljedbenika do neprijatelja
Krakowiak je redovito dolazio u Međugorje, a pozornost javnosti prvi je put privukao 2017. godine, kada je pješice krenuo iz Varšave prema tome hercegovačkom hodočasničkom mjestu. Njegova priča o teškom djetinjstvu, ovisnostima, depresiji, pokušaju samoubojstva i obraćenju poslije je prikazana u dokumentarnom filmu dokumentarno-igranom filmu "Powołany 2" ("Pozvani 2") poljskog redatelja Jan Sobierajskog.
On je na društvenim mrežama nedugo nakon vandalizma u Međugorju napisao kako osobno poznaje Krakowiaka i njegovu je životnu priču. Pojasnio je da se 31-godišnjak suočavao s ozbiljnim psihičkim problemima i životnim krizama. Naveo je da je s njim više puta razgovarao i pokušavao ga nagovoriti da zatraži psihološku pomoć.
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