Poljski vandal iz Međugorja sve priznao: Htio sam pokazati da su Gospina ukazanja prevara

Krakowiak je tijekom ročišta pred Sudom BiH koje je trajalo svega 15-tak minuta kao motiv za vandalizam naveo uvjerenje da su Gospina ukazanja u Međugorju i tvrdnje vidjelaca prijevara te da je svojim postupcima želio skrenuti pozornost javnosti na to. Tužiteljstvo BiH smatra da mu je potrebno odrediti pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a Sud BiH odluku bi trebao donijeti tijekom dana, navela je odvjetnica.