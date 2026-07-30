HZMO zaposlio bivšeg HDZ-ova načelnika pod istragom USKOK-a: "Nismo znali za postupanje"

"Prilikom sklapanja ugovora o radu imenovani je dostavio uvjerenje Općinskog suda u Virovitici od 23. travnja 2025. da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, stoga poslodavcu nije bilo poznato postupanje i nalazi Državnog ureda za reviziju vezano uz Općinu Gradina", odgovorili su iz HZMO-a.