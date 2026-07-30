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ŠTETA 1,3 MILIJUNA EURA

HZMO zaposlio bivšeg HDZ-ova načelnika pod istragom USKOK-a: "Nismo znali za postupanje"

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N1 Info
|
30. srp. 2026. 17:34
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PIXSELL
David Jerkovic/PIXSELL

Bivši HDZ-ov načelnik Općine Gradina Marko Ajček, protiv kojeg USKOK vodi istragu zbog sumnje na korupciju i pranje novca, zaposlen je u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO).

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Kako piše Dnevnik.hr, Ajček je od 2. svibnja 2025. zaposlen kao referent kontrolor postupka u Odsjeku za uredsko poslovanje Područnog ureda HZMO-a u Virovitici.

Iz HZMO-a navode da je zaposlen nakon provedenog javnog natječaja, objavljenog krajem siječnja 2025. u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama HZZ-a i HZMO-a te na njihovim oglasnim pločama.

Prema njihovom odgovoru, Ajček je zadovoljio propisane uvjete, uspješno prošao pisanu provjeru znanja i razgovor za posao te ostvario najbolji rezultat među kandidatima.

Nisu znali za Uskokovu istragu?!

U HZMO-u ističu da im u trenutku sklapanja ugovora nije bilo poznato da se protiv njega vodi postupanje povezano s poslovanjem Općine Gradina.

"Prilikom sklapanja ugovora o radu imenovani je dostavio uvjerenje Općinskog suda u Virovitici od 23. travnja 2025. da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, stoga poslodavcu nije bilo poznato postupanje i nalazi Državnog ureda za reviziju vezano uz Općinu Gradina", odgovorili su iz HZMO-a.

Nanesena šteta 1,3 milijuna eura

Dnevnik.hr navodi i da je predstojnik Područnog ureda HZMO-a u Virovitici Josip Kučan politički aktivan član HDZ-a te zamjenik načelnika susjedne Općine Lukač.

Ajček je uhićen u ožujku ove godine po nalogu USKOK-a zbog sumnje na koruptivna kaznena djela i pranje novca. Istraga obuhvaća još šest osoba, a sumnja se da je namještanjem poslova i zlouporabom položaja Općini Gradina nanesena šteta od gotovo 1,3 milijuna eura.

Nepravilnosti u poslovanju Općine Gradina ranije je utvrdio i Državni ured za reviziju. Revizori su, među ostalim, upozorili na dvostruka plaćanja za iste poslove, nedostatak dokumentacije za višemilijunske isplate, neadekvatnu evidenciju imovine i potraživanja te druga kršenja pravila financijskog poslovanja.

Teme
hdz gradina hzmo josip kučan korupcija marko ajček politički kriminal

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