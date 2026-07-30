FOTO, VIDEO / "Bez presedana u živom sjećanju": Veliki požar kod britanske nuklearke izvan kontrole, evakuirani kampovi

Vatrogasci naglašavaju da požar trenutačno ne predstavlja prijetnju nuklearnoj elektrani Sizewell B, a iz energetske tvrtke EDF poručili su da vatra ne utječe na rad elektrane te da pomno prate razvoj situacije. Istaknuli su i da napisi pojedinih medija o navodnoj "visokoj pripravnosti" elektrane nisu točni. Projekt buduće elektrane Sizewell C također je priopćio da je rizik za lokaciju nizak zbog udaljenosti požara i vodenih prepreka između požarišta i gradilišta.