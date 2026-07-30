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FOTO, VIDEO / "Bez presedana u živom sjećanju": Veliki požar kod britanske nuklearke izvan kontrole, evakuirani kampovi
Veliki šumski požar koji je u srijedu izbio na području Dunwich Heatha u engleskoj grofoviji Suffolk još uvijek nije stavljen pod kontrolu, a na terenu je više od 100 vatrogasaca
Iako se požar približio području na kojem se nalaze nuklearna elektrana Sizewell B i buduća elektrana Sizewell C, vlasti ističu da za ta postrojenja trenutačno ne postoji opasnost.
Gori površina usporediva sa 140 nogometnih igrališta
Požar je izbio u srijedu oko 17.30 po lokalnom vremenu, nakon čega je zbog njegove veličine i složenosti proglašena velika izvanredna situacija. Vatra je zahvatila oko 100 hektara, odnosno površinu usporedivu sa 140 nogometnih igrališta, a iako se više ne širi velikom brzinom, nastavlja napredovati prema unutrašnjosti, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Suffolka John Lacey za BBC.
Screenshot SKY NEWS
Suffolk Fire and Rescue Service via REUTERS
Screenshot SKY NEWS
Screenshot SKY NEWS
Screenshot SKY NEWS
Prema njegovim riječima, vatrogasci će na požarištu ostati najmanje sljedećih 24 do 36 sati, dok je zapovjednik intervencije Christopher May ranije upozorio da će gašenje zbog zahtjevnih uvjeta potrajati između 24 i 48 sati.
Evakuacija stanovništva, požar još ne utječe na rad nuklearke
The Guardian javlja da su iz predostrožnosti evakuirani kamp Cliff House i obližnji turistički kampovi, u kojima se nalazi oko 200 kamp-kućica. Ozlijeđenih zasad nema, no stanovnicima i posjetiteljima savjetovano je da izbjegavaju područje te da drže zatvorenima prozore i vrata zbog gustog dima.
Vatrogasna služba angažirala je 18 vatrogasnih vozila, više od 100 vatrogasaca, bespilotne letjelice, terenska vozila Unimog i četverocikle kako bi se požar što prije stavio pod nadzor.
Vatrogasci naglašavaju da požar trenutačno ne predstavlja prijetnju nuklearnoj elektrani Sizewell B, a iz energetske tvrtke EDF poručili su da vatra ne utječe na rad elektrane te da pomno prate razvoj situacije. Istaknuli su i da napisi pojedinih medija o navodnoj "visokoj pripravnosti" elektrane nisu točni. Projekt buduće elektrane Sizewell C također je priopćio da je rizik za lokaciju nizak zbog udaljenosti požara i vodenih prepreka između požarišta i gradilišta.
"Požar bez presedana, štete razorne"
Požar se proširio i na dijelove prirodnog rezervata RSPB Minsmere, koji je zatvoren za posjetitelje. Upravitelj rezervata Adam Rowlands rekao je da je riječ o požaru "bez presedana u živom sjećanju" te da je šteta "razorna".
Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da vlada pomno prati razvoj događaja te obećao da će vatrogasnoj službi Suffolka osigurati svu potrebnu pomoć i dodatne resurse.
Stručnjaci upozoravaju da su dugotrajna suša i niz toplinskih valova posljednjih tjedana stvorili uvjete u kojima se vegetacija vrlo lako zapali i pogoduje brzom širenju požara.
Direktorica britanskog National Trusta Hilary McGrady pozvala je vladu da pojača mjere prilagodbe klimatskim promjenama, upozorivši da će Ujedinjeno Kraljevstvo u budućnosti morati računati na sve češće i razornije šumske požare. Slično upozorenje iznio je i stručnjak za požare sa Sveučilišta u Edinburghu Zakary Campbell-Lochrie, podsjećaju BBC i The Guardian, koji je istaknuo da su ekstremna suša i toplinski valovi znatno povećali opasnost od izbijanja velikih požara.
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