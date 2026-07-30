Novi masakr u Gazi; Izrael gađao šatorsko naselje, ubio najmanje četvero, uključujući 18-mjesečnu bebu

„Riječ je o zgradi koja je bila meta napada. Oko nje su se nalazila dva improvizirana šatorska naselja, a svi su ti šatori sada oštećeni. Ljudi koji su u njima pronašli utočište ponovno su ostali bez krova nad glavom. Govorimo o 35 obitelji koje su proživjele strah kada su se jučer dogodile te snažne eksplozije”, rekla je Khoudary.