traje "primirje"
Novi masakr u Gazi; Izrael gađao šatorsko naselje, ubio najmanje četvero, uključujući 18-mjesečnu bebu
Najmanje četiri osobe ubijene su, a deseci su ozlijeđeni u novim izraelskim napadima na Pojas Gaze unatoč važećem „primirju”, što predstavlja novo kršenje sporazuma koji je trebao pridonijeti okončanju genocida.
Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi objavljenima u četvrtak, bolnice diljem Pojasa Gaze u posljednja 24 sata zaprimile su šest tijela i 34 ozlijeđene osobe. Među njima su četiri osobe ubijene u novim napadima, jedna osoba koja je podlegla ranije zadobivenim ozljedama te jedno tijelo koje je naknadno izvučeno iz ruševina, prenosi Al Jazeera.
Uništeni domovi više od 1,2 milijuna ljudi
Muškarac i osmogodišnje dijete poginuli su u izraelskom zračnom napadu na južni grad Khan Younis, rekli su zdravstveni dužnosnici za Reuters.
Napad je pogodio šatorsko naselje u kojem su bili smješteni ljudi raseljeni zbog izraelske opsade, tijekom koje su uništeni domovi više od 1,2 milijuna ljudi, odnosno gotovo 60 posto stanovništva.
U odvojenom napadu na izbjeglički kamp Bureij u središnjem dijelu Gaze, osamnaestomjesečna beba poginula je nakon što je zračni udar pogodio jednu kuću. U napadu je ozlijeđeno još osam osoba.
U međuvremenu je u gradu Gazi u još jednom izraelskom napadu ubijen Palestinac koji je vozio bicikl, dok je deset osoba ranjeno.
Izvještavajući iz grada Gaze, novinarka Al Jazeere Hind Khoudary rekla je da su posljedice zasebnog napada izvedenog u srijedu navečer na izbjeglički kamp Shati bile „zastrašujuće”.
„Riječ je o zgradi koja je bila meta napada. Oko nje su se nalazila dva improvizirana šatorska naselja, a svi su ti šatori sada oštećeni. Ljudi koji su u njima pronašli utočište ponovno su ostali bez krova nad glavom. Govorimo o 35 obitelji koje su proživjele strah kada su se jučer dogodile te snažne eksplozije”, rekla je Khoudary.
Razgovori o primirju
Najnoviji izraelski napadi dogodili su se dok su dužnosnici Hamasa u Kairu razgovarali s posrednicima iz Egipta, Katara i Turske o provedbi druge faze sporazuma o prekidu vatre s Izraelom, koji je stupio na snagu prije gotovo deset mjeseci.
Od početka izraelskog genocidnog rata u Gazi 7. listopada 2023. godine, u izraelskim napadima ubijen je najmanje 73.341 Palestinac, dok je 174.086 osoba ranjeno.
Bolnice u Gazi "na rubu pucanja"
Istovremeno, Al Jazeera piše kako izraelska okupacija polako ali sigurno uništava ostatke zdravstvenog sustava u Gazi.
Kolaps zdravstvenog sustava u Gazi ostavlja dijalizirane bolesnike, osobe s amputacijama i preživjele traume bez prijeko potrebne zdravstvene skrbi.
Izraelski genocidni rat u Gazi opustošio je zdravstveni sektor palestinske enklave kroz opetovane napade na bolnice, uključujući bolnicu al-Shifa, kao i zbog strogih ograničenja na unos robe i medicinskih potrepština u Gazu.
Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, 50 posto dijaliznih uređaja u Gazi potpuno je prestalo raditi zbog kontinuiranog nedostatka natrijeva bikarbonata, koji je nužan za njihov rad.
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