Uhićen osumnjičeni za napad na dvojicu stranih radnika

Nepoznati počinitelj jučer je poslijepodne u Zagrebu napao dva strana radnika. Večeras je zagrebačka policija priopćila kako je osoba koja se dovodi u vezu s napadom uhićena i privedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku.

Jučer oko 16.30 na Trešnjevci u Zagrebu u Prilazu Grge Antunca na ulici je nepoznati je počinitelj fizički napao 31-godišnjeg stranog državljanina s reguliranim boravkom u Hrvatskoj. Pritom mu je otuđio novac i električni bicikl, novodi HRT.

Zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića fizički napao i drugog stranog državljanina s reguliranim boravkom u Hrvatskoj, također 31-godišnjaka, te otuđio i njegov električni bicikl, nakon čega je pobjegao, navode iz zagrebačke policije.

Policija dodaje kako je danas uhićen osumnjičeni za napade na dvojicu stranih radnika. Visina materijalne štete zasad nije utvrđena, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, navode.