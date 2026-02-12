Uhićeni Grgić navodno podnio ostavku. Oglasili se iz gradske uprave

Uhićeni gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić navodno je podnio ostavku na svoju dužnost, prenose u četvrtak neslužbeno lokalni mediji, a iz gradske uprave potvrdili su uhićenje Grgića, ali se nisu očitovali o navodnoj ostavci gradonačelika.
Zamjenica gradonačelnika Nove Gradiške Sabina Vlaović poslala je priopćenje u kojem obavještava javnost da je u tijeku provedba hitnih dokaznih radnji radi navodnog počinjenja određenih kaznenih djela. U tome smislu obavljena je i pretraga ureda gradonačelnika.
"S obzirom da je postupanje tijekom nadležnih tijela tajno, u ovom trenutku nemamo drugih saznanja niti smo u mogućnosti davati dodatne informacije niti komentirati postupanja tih tijela".
Grad Nova Gradiška će u potpunosti surađivati s nadležnim institucijama i omogućiti neometano provođenje svih službenih radnji, a o svim daljnjim informacijama pravovremeno ćemo obavještavati javnost, poručila je Vlaović.
Grgić je uhićen u jutrošnjoj akciji Uskoka i policije, zajedno s još nekoliko osoba osumnjičenih za korupciju. Uskok je izvijestio da su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, poput pretresa, na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba.
Budući da Grgiću još nije protekla polovica aktualnog mandata, u slučaju njegove ostavke grad ne bi trebao preuzeti zamjenik, već bi Vlada trebala imenovati povjerenika koji će upravljati Novom Gradiškom do održavanja prijevremenih izbora.
Grgić je ostavku na mjesto gradonačelnika prvi put podnio prije pet godina, nakon što je uhićen u rujnu 2020. godine, kada su ga policijski istražitelji priveli u okviru istrage jednog od krakova afere JANAF.
Kao tadašnji SDP-ov gradonačelnik i saborski zastupnik podnio je ostavku na funkciju gradonačelnika u listopadu 2020. godine, dok je bio u istražnom zatvoru u Remetincu.
Njegovu je dužnost do lokalnih izbora preuzeo zamjenik Borislav Vidošić, no na izborima 2021. pobijedio je u prvom krugu kao nezavisni kandidat.
Optužnica, koju je prije pet godina potvrdio Županijski sud, tereti ga da je primio 100.000 kuna u zamjenu za pogodovanje pri dodjeli poslova na projektima u Novoj Gradišci. Na početku suđenja u veljači 2025. godine Grgić je odbacio krivnju za te optužbe.
Unatoč tome, na lokalnim izborima prošle godine ponovno je, kao nezavisni, izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
