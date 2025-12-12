Oglas

TELEFONSKI IM PRISTUPAO

Ukrajinac u Istri glumio liječnika i starijim ženama ukrao gotovo 60.000 eura

author
Hina
|
12. pro. 2025. 22:06
doktor, liječnik
Pixabay / Ilustracija

Istarska policija sumnjiči 38-godišnjeg ukrajinskog državljanina da je ove jeseni na području Istre prevario šest starijih žena za ukupno oko 57.000 eura lažno se predstavljajući kao liječnik i uzimajući im novac i nakit za navodne troškove liječenja.

Oglas

Prema policijskom priopćenju, osumnjičeni je kaznena djela počinio u razdoblju od 15. rujna do 29. studenoga. Meta prijevara bile su žene koje je telefonski kontaktirao i tvrdio da su njihova djeca teško ozlijeđena te da je hitno potrebno platiti lijekove ili operaciju.

"U brizi za djecu, žene su pristale platiti troškove liječenja te je na njihovu adresu ubrzo stigao 38-godišnjak kojem su predale novac i nakit, a osumnjičeni je dio novca predao suradniku", stoji u priopćenju.

Osumnjičeni je prevario šest žena - dvije u dobi od 86 godina te 87-godišnjakinju, 84-godišnjakinju, 75-godišnjakinju i 70-godišnjakinju - a ukupna šteta procjenjuje se na oko 57.000 eura.

Istraga je provedena u suradnji s policijskim upravama primorsko-goranskom, ličko-senjskom, karlovačkom, sisačko-moslavačkom, međimurskom, zadarskom i virovitičko-podravskom. Nakon njezina dovršetka osumnjičeni je priveden u pritvor Policijske uprave virovitičko-podravske, a policija nastavlja provoditi kriminalističko istraživanje.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
istra lažni liječnik prevara ukrajinac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ