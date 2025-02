Ukrajinka u Hrvatskoj o tri godine invazije: “U borbi za slobodu gine manje ljudi nego u ropstvu”

Podijeli :

Tri godine od početka invazije na Ukrajinu, naša Vanja Kranic je razgovarala s Ukrajinkom Tetjanom Kučma Mikac, koja u Hrvatskoj živi već četiri godine.

U Ukrajini su joj ostali majka i sin koji je dobrovoljac u obrani Ukrajine. “Uvijek me je strah, iako mi živimo na zapadu Ukrajine, ali ni tamo nema sigurnosti. Strašno. Tri godine brutalne agresije, 11 godina sve skupa to traje od aneksije našeg ukrajinskog Krima. Već smo navikli na strah”, kaže Mikac koja strahuje i za sina koji ratuje u Donjecku. S njim se čuje kada je on uspije nazvati s fronta. S majkom, govori, razgovara često.

Tri godine nakon invazije na Ukrajinu, čini se da je Putin na rubu pobjede. Kako smo dospjeli ovdje?

“Čovjek se umori od straha. Naša se djeca bore za našu slobodu i tako mora biti”, govori.

U Ukrajinu svake godine ide s mužem Hrvatom koji je branitelj, otkriva. “Moj muž je branitelj Hrvatske, a sin Ukrajine”, kaže Mikac.

Kada je ruski napad počeo, priznaje da nije očekivala da će rat ovako dugo trajati. “Od prvog dana vjerujem da ćemo se izboriti. Mi hoćemo biti slobodni, imati svoj jezik, svoju baštinu i kulturu, to je jedino što mi hoćemo i što hoće svi narodi na svijetu, na to imamo pravo”, kaže.

“U borbi za slobodu ipak gine manje ljudi nego u ropstvu”, kaže Ukrajinka.

