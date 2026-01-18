Umirovljenik Drago radi pola radnog vremena: "Više od toga ne bih. Čovjek u mirovini ima manje potreba"

"Otišao sam u mirovinu po sili zakona. A budući da su u bolnici mene trebali, ne ja njih, pitali su me bih li nastavio raditi četiri sata dnevno. Pristao sam, naravno. No više nisam zaposlenik bolnice, nego radim preko vanjskog servisa za usluge čišćenja i održavanja. Zapravo sam ostao gdje sam i bio, samo što sam sada zaposlen preko tog servisa", kaže umirovljenik Drago.