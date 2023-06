Podijeli :

Umirovljenik Ivan Glavota sa Sebišine za Radio Imotski je ispričao kakvu je ljubaznost doživio nakon što je u trgovini izgubio novce.

“Išao sam u Lidl i kupio neke sitnice i kada sam izišao i već bio kod svoga auta da krenem doma, do mene dođoše dva mlada momka i pitaju me: gospodine, da vi niste izgubili novac?

Začuđeno sam instinktivno krenuo rukom u džep i zaista vidio da mi nedostaje novac, a mogu vam kazati da je to bila količina vrlo solidne mirovine. Rekao sam im da sam zaista izgubio novac. Oni su vjerojatno vidjeli to i pratili me da mi ga donesu, kako ne bi stvarali gužvu u samom prodajnom centru.

Zahvalio sam i ponudio nagradu te tražio da mi makar kažu ime i prezime, ali su se tome protivili. Samo su mi kazali da im je to bila dužnost i da im predstavlja zadovoljstvo samo moja riječ zahvale. Zato, hvala im od srca jer su pokazali da su primjer poštenja”, u jednom dahu je za Radio Imotski ispričao svoju današnju priču Ivan Glavota.

