Umro je poznati novinar Robert Valdec

Robert Valdec proslavio se kao voditelj i autor emisije Istraga koja se prikazivala na Novoj TV 2005. godine.
Hrvatski istraživački novinar i voditelj Robert Valdec preminuo je u petak, javlja Dnevnik Nove TV. Valdec se proslavio kao voditelj i autor emisije "Istraga" koja se prikazivala na Novoj TV 2005. godine. Emisija se prestala emitirati nakon četiri godine.
Svoju je novinarsku karijeru započeo u Večernjem listu 1994. godine, gdje je godinama radio kao reporter. Valdecova sposobnost da složene teme predstavi na jasan i zanimljiv način postala je njegov zaštitni znak. Posebno se istaknuo u ratnom izvještavanju.
U turbulentnim vremenima odlazio je na prva crte bojišnice, donoseći autentične i potresne priče s terena.
