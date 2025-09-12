Oglas

Voditelj "Istrage"

Umro je poznati novinar Robert Valdec

N1 Info
12. ruj. 2025. 18:20
Robert Valdec proslavio se kao voditelj i autor emisije Istraga koja se prikazivala na Novoj TV 2005. godine.

Hrvatski istraživački novinar i voditelj Robert Valdec preminuo je u petak, javlja Dnevnik Nove TV. Valdec se proslavio kao voditelj i autor emisije "Istraga" koja se prikazivala na Novoj TV 2005. godine. Emisija se prestala emitirati nakon četiri godine.

Svoju je novinarsku karijeru započeo u Večernjem listu 1994. godine, gdje je godinama radio kao reporter. Valdecova sposobnost da složene teme predstavi na jasan i zanimljiv način postala je njegov zaštitni znak. Posebno se istaknuo u ratnom izvještavanju.

U turbulentnim vremenima odlazio je na prva crte bojišnice, donoseći autentične i potresne priče s terena.

Proslavio se i kao voditelj i autor emisije Istraga koja se prikazivala na Novoj TV 2005. godine.

