Ured pravobranitelja za djecu uputio poseban apel roditeljima

"Svjedočimo tome da naizgled bezazleni sadržaji služe kao mamac za zlostavljanje i iskorištavanje djece. Počinitelji vrlo često koriste dječju znatiželju i odsustvo kontrole da bi iskoristili djecu. Zato je važno da ih mi odrasli zaštitimo. Apeliramo na roditelje da prate što djeca pretražuju na internetu, koje sadržaje gledaju, s kime komuniciraju", istaknuli su iz Ureda pravobranitelja za djecu.